Indie-Publisher legt Manifest für physische Spiele vor und verpflichtet sich selbst

Schon vor einer Weile hat Publisher Astrolabe Games einen Teaser-Trailer zum kommenden Games-Line-up für das restliche Jahr und das kommende Jahr veröffentlicht. Für Aufsehen sorgte aber ein beigefügtes Manifest, wonach sich das Unternehmen verpflichtet, kommende PS5-Spiele – soweit möglich – physisch zu veröffentlichen.

Das Line-up umfasst Pläne bis 2027. Sony hatte vor Wochen bekannt gegeben, die Produktion von Discs nach 2027 einzustellen. Das betrifft auch Publisher wie Astrolabe Games, deren Discs genauso wie die anderer Third-Party-Hersteller von Sony gepresst werden. Das Manifest trägt den Titel „A-GO-MANIFEST“ – dieser leitet sich von der chinesischen Aussprache des Markennamens des Publishers (阿狗, A-Go) und von der englischen Redewendung „give something a go“ ab.

Die Selbstverpflichtung gilt demnach für „noch nicht veröffentlichte Titel, für die Astrolabe Games als weltweiter Publisher fungiert“, sofern auch eine PS5-Version zu den Plänen zählt. Außerdem müssen die Spiele bis zum 1. Juni 2027 von Sony freigegeben worden sein, so dass eine Veröffentlichung noch in der zweiten Jahreshälfte physisch möglich ist.

„Für alle berechtigten Titel garantiert Astrolabe Games, dass es mindestens eine Auflage der physischen PS5-Editionen in mindestens einer Region (Nordamerika / Europa, Naher Osten und Afrika / Asien) produzieren, herstellen und vertreiben wird“, heißt es. Eine weltweite Verfügbarkeit könne man aufgrund unterschiedlicher regionaler Bedingungen und Marktnachfrage nicht garantieren.

Man meint es ernst

Astrolabe Games meint es ernst, wie auch die Ausschlüsse zeigen. So seien Entschädigungsansprüche der Entwicklerstudios gegenüber dem Publisher unter „unvorhergesehenen Umständen“ ausgeschlossen. Dazu zählt man vor allem Dinge, die man selbst nicht verantworten oder kontrollieren kann, darunter neue Plattform-Richtlinien und Produktionseinstellungen von Vertriebspartnern.

Den Anfang nach diesem Manifest machen Gurei, Fall Up und Omega Phenex Commenced Project Six, die allesamt bereits bestätigt sind und mit einer physischen PS5-Version bis in die erste Jahreshälfte 2027 hinein erscheinen werden. Über die nächsten Projekte will Astrolabe Games zu gegebener Zeit informieren.

Der Line-up-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: GUREI, Astrolabe Games