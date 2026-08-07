Es wurde Zeit: SEGA nutzt alte Konsolen-Designs für edles Erwachsenen-Merchandise

Es wird Zeit, dass das die alten SEGA-Konsolen neu aufgelegt werden – das dachte man sich auch bei SEGA und veröffentlicht jetzt Uhren im Design der klassischen Konsolen Sega Mega Drive, Saturn und Dreamcast. Die eleganten Uhren sind ab Anfang 2027 für Fans erhältlich.

Viele Retro-Fans erinnern sich noch an die Zeiten, als SEGA und Nintendo den Konsolenmarkt dominierten, bevor Sony die Marktführung übernahm und auch die Xbox einen weiteren Stück des Kuchens abbekam, SEGA am Ende aus dem Konsolengeschäft drängte.

Heutzutage steht das Unternehmen vor allem für Videospiele und international bekannte Marken und Multimedia-Franchises wie Sonic the Hedgehog, Yakuza, Persona, Football Manager und Angry Birds und Hatsune Miku.

Edelstahluhren haben einen stolzen Preis

Nun wurden mehrere offizielle SEGA-Armbanduhren vorgestellt und zur Vorbestellung freigegeben, deren Design an das Mega Drive, den Sega Saturn und den Sega Dreamcast angelehnt ist. Jede Uhr ist so gestaltet, dass sie der jeweiligen Konsole ähnelt und verschiedene Designelemente aufgreift, wie etwa die mehrfarbigen Tasten des Dreamcast-Controllers oder eine Abbildung der Konsole selbst.

Dabei sind die Uhren elegant und stabil genug, um auch im Alltag getragen zu werden: Alle Uhren bestehen aus Edelstahl und sind bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern wasserdicht. Das Armband ist für Handgelenkumfänge zwischen 150 und 190 Millimetern geeignet.

Aber Achtung: Das Design der Uhren basiert auf den japanischen Versionen der Konsolen, daher kann es kleinere Abweichungen zu euren Erinnerungen geben. Auf der Rückseite ist auch ein Logo der jeweiligen Konsole eingraviert. Alle Modelle werden mit einer Verpackung und einer Schutzhülle geliefert, die an das Design der ursprünglichen Konsole angelehnt sind.

Das Edelstahl-Gehäuse und das exklusive Design haben allerdings ihren Preis: Jede Uhr kostet 319,99 US-Dollar. Die Vorbestellungen enden am 30. August auf der US-Website von Super Groupies. Wenn ihr direkt aus Japan bezieht, zum Bespiel bei Meccha-Japan, seid ihr günstiger dran. Die Dreamcast-Uhr* ist dort für aktuell ca. 170 Euro vorbestellbar. Der Versand der Uhren soll Anfang April 2027 beginnen.

via GameRant, Super Groupies, Bildmaterial: SEGA, Super Groupies