Zelda-Film: Bösewicht soll besetzt sein und der verstorbene Sam Neill ist angeblich auch dabei

Nachdem Nintendo bereits vor einiger Zeit Benjamin Evan Ainsworth als Link und Bo Bragason als Zelda vorgestellt hatte, gibt es nun offenbar weitere hochkarätige Neuzugänge für die Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda.

Laut einem Bericht von Deadline sollen gleich mehrere bekannte SchauspielerInnen zum Cast gehören. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo oder Sony steht allerdings weiterhin aus.

Ganondorf, Impa und eine geheimnisvolle Königin?

Erst berichtete Deadline, dass der australische Schauspieler Uli Latukefu die Rolle von Ganondorf übernehmen soll. Bekannt ist Latukefu unter anderem durch die Serie Young Rock, in der er den jungen Dwayne Johnson verkörperte. Außerdem war er in Black Adam, MaXXXine und der Serie Countdown zu sehen.

Ebenfalls neu dabei sein sollen Dichen Lachman, die man vielleicht aus Severance kennen, sowie Yvonne Strahovski, die mit ihrer Rolle als Serena Joy in The Handmaid’s Tale mehrfach für einen Emmy nominiert wurde.

Laut den Quellen von Deadline übernimmt Lachman die Rolle von Impa, der treuen Leibwächterin und Beraterin von Zelda. Strahovski soll hingegen eine Königin spielen – welche genau, bleibt bislang ein Geheimnis.

Eine der letzten Rollen von Sam Neill?

Für viele Fans besonders bewegend dürfte die Meldung rund um Sam Neill sein. Der aus Jurassic Park bekannte Schauspieler soll seine Szenen für den Zelda-Film bereits vor seinem Tod abgeschlossen haben. Welche Figur er verkörpert, ist bislang allerdings nicht bekannt. Sollte sich der Bericht bestätigen, dürfte The Legend of Zelda zu seinen letzten Filmauftritten zählen.

Die Handlung der Verfilmung wird weiterhin streng geheim gehalten. Regie führt Wes Ball, produziert wird der Film von Shigeru Miyamoto und Avi Arad. Der Kinostart ist derzeit für den 30. April 2027 vorgesehen. Was haltet ihr von den neuen Gerüchten?

via Deadline (2), Bildmaterial: The Legend of Zelda, Nintendo