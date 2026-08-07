Square Enix stellt Octopath Traveler III in Aussicht und Team Asano stellt sich hohe Ziele

Seit inzwischen acht Jahren begeistert Octopath Traveler JRPG-Fans auf der ganzen Welt. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf einen dritten bzw. vierten Hauptteil.
Im Rahmen eines Jubiläumsinterviews mit Dengeki Online, übersetzt von Automaton Media, hat sich das Entwicklerteam nun zur Zukunft der Reihe geäußert – und dabei sowohl Geduld als auch große Ambitionen signalisiert.
Noch keine Ankündigung – aber hohe Ziele
Produzent Tomoya Asano macht keinen Hehl daraus, dass sich das Team der enormen Erwartungen bewusst ist. Eine Ankündigung zu Octopath Traveler III gebe es derzeit allerdings noch nicht: „Wir nehmen [die Erwartungen der Fans] wirklich ernst, das wollte ich einfach nur zum Ausdruck bringen“, sagte Asano allerdings im Hinblick auf einen möglichen dritten Teil.
Gleichzeitig betont Asano, dass der Erfolg der Reihe – inzwischen wurden mehr als sieben Millionen Exemplare verkauft – auch den eigenen Anspruch deutlich erhöht habe. Das Team wolle keinesfalls ein unfertiges oder halbherziges Spiel veröffentlichen: „Wenn wir es schon machen, dann gehen wir bis an die Grenzen.“
Die Aussage deutet darauf hin, dass ein möglicher Nachfolger noch ambitionierter ausfallen soll – sei es beim Umfang, den Ideen oder der Umsetzung. Dennoch konnte man zu diesem Zeitpunkt wohl auch genau so eine unkonkrete Antwort erwarten.
Fans dürfen weiter hoffen
Neben einem möglichen dritten Hauptteil sprach das Team auch über weitere Projekte rund um die Marke. So zeigen sich die Entwickler offen für zusätzliche Medien wie Romane oder die bereits existierende Tabletop-RPG-Adaption. Dabei wolle man vor allem auf die Wünsche der Community hören und freue sich über entsprechende Ideen.
Auch wenn Octopath Traveler III also weiterhin auf sich warten lässt, machen die Aussagen der Verantwortlichen deutlich: Die Reihe ist noch lange nicht am Ende – und Fans sollen „sich weiterhin freuen auf das, was noch kommt.“
via Automaton Media, Bildmaterial: Octopath Traveler II, Square Enix, Acquire
5 Kommentare
Meine Erwartung oder Hoffnung eher für einen dritten teil wäre es wenn die Charaktere mehr miteinander interagieren und das Gefühl auch entsteht das man gemeinsam ein Abenteuer bestreitet anstatt 8 Solo Geschichten zu verfolgen.
Genau das! Ich würde mir auch wünschen, dass die Figuren häufiger miteinander sprechen, sich gegenseitig in ihren Geschichten unterstützen und echte Beziehungen zueinander aufbauen. Dadurch würde viel stärker das Gefühl entstehen, gemeinsam ein großes Abenteuer zu erleben, statt acht Solo-Abenteuer parallel zu spielen. Das würde die ohnehin schon tollen Charaktere meiner Meinung nach noch einmal deutlich aufwerten.
Würde mir auch wünschen, dass es mehr Richtung Zero geht
Auf einen 3 Teil würde ich mich extrem freuen. Teil 0 war für mich ja ein Meisterwerk und eines der besten jrpgs die es gibt. Ich hoffe echt das sie da viel aus Teil 0 übernehmen wie das Kampfsystem mit den 8 Charakteren auf einmal und die echt starke übergreifende Hauptgeschichte. Was sie aber auf jeden Fall verbessern müssen, und das ist ja eigentlich schon ein Punkt seit dem 1. Teil, sind die Charaktere und deren Interaktion. Mein blindes vertrauen haben sie aber, der nächste Teil wird bestimmt wieder sehr gut.
Ich spiele aktuell ja gerade Octopath Traveler 0 auf der PS5 und da gibt es etwas mehr Interaktion unter den Charakteren, zumindest unter denen, die sich von Anfang an bereits kennen.
Ich habe auch bereits Octopath Traveler (Switch) und Octopath Traveler II (PS5) gespielt und ja, da störte mich die fehlende Interaktion zwischen den 8 Protagonisten schon auch. Die Spiele haben mir aber trotzdem alle gut gefallen und ich würde mich über ein Octopath Traveler III auch riesig freuen.