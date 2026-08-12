Pokémon Pokopia: Fan legt Blubbmeeria trocken, indem er drei Tage lang Wasser aufsaugt

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit. Schon im Hauptspiel von Pokémon Pokopia sorgten einige SpielerInnen mit großen und teilweise erstaunlich aufwendigen Bauprojekten für Aufmerksamkeit. Mit dem ersten DLC Blubbmeeria und seinen neuen Unterwasser-Möglichkeiten geht es nun munter weiter – wobei ein Fan das Thema „Unterwasser“ offenbar etwas anders interpretiert hat.

SpielerIn OffGao6502 hat sich nämlich vorgenommen, Blubbmeeria von fast seinem gesamten Wasser zu befreien. Rund drei Tage soll die Aktion gedauert haben. Lediglich einige kleinere Wasserstellen mussten bestehen bleiben, da sie für Story-Missionen, Aufgaben und Events benötigt werden und sich deshalb nicht entfernen lassen.

Mit Sandbrücken gegen das Wasser

Besonders beeindruckend ist das aufgrund der Größe von Blubbmeeria. Das neue Gebiet ist ungefähr so umfangreich wie die anderen großen Regionen des Spiels und besteht normalerweise fast vollständig aus Wasser.

Um es trockenzulegen, errichtete OffGao6502 zunächst Sandbrücken vier Blöcke unterhalb der Wasseroberfläche und saugte das Wasser anschließend systematisch in einem Zickzackmuster auf. Für tiefere Bereiche kam zusätzlich die Drehbewegung zum Einsatz, mit der sich auch auf dem Weg zum Meeresboden weiter Wasser entfernen lässt.

Der neu gewonnene Platz bleibt natürlich nicht ungenutzt. Unter anderem entstand bereits ein Lavabad für Feuer-Pokémon. Auch das Pokémon Center wurde kurzerhand an einen neuen, offeneren Standort verlegt. Habt ihr schon in den neuen DLC reingeschaut?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo