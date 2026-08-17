Pokémon-Fans aufgepasst: Exklusiven LEGO-Stein bekommt ihr gerade komplett kostenlos

LEGO und Pokémon bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Wer neben den Klemmbausteinen auch Pokémon GO spielt, kann sich derzeit in den deutschen LEGO Stores ein kleines kostenloses Extra sichern.

Im Rahmen der LEGO x Pokémon GO* „Stempel-Rallye“ gibt es das LEGO Pokémon SMART Play* Tsitrubeere Paperbag (4000703) gratis. Anders als bei vielen LEGO-Aktionen handelt es sich dabei nicht um eine Kaufzugabe.

Ihr müsst also nichts kaufen, benötigt allerdings Pokémon GO und müsst einen der teilnehmenden LEGO Brand Stores besuchen. Eine klassische Kaufbeigabe gab es übrigens schon bei vorherigen Pokémon-Sets, damals begleitet von, wer hätte es geahnt, einer großen Scalper-Problematik.

So bekommt ihr das kostenlose LEGO-Pokémon-Set

Die Klemmbaustein-ExpertInnen von Stonewars haben den Ablauf noch einmal zusammengefasst. Insgesamt nehmen 18 LEGO Stores an der Aktion teil. Vor Ort öffnet ihr Pokémon GO, dreht den entsprechenden PokéStop und sammelt dadurch einen virtuellen Stempel. Als Belohnung gibt es in der App ein Pikachu.

Anschließend zeigt ihr den erhaltenen Stempel an der Kasse vor und bekommt das Tsitrubeere Paperbag (4000703) ausgehändigt. Wobei die Beziehung „Set“ vielleicht etwas übertrieben ist, es handelt sich hier um eine kleine Fliese (Teil) mit entsprechendem NFC-Tag.

An jedem Store wartet außerdem ein spezieller Raid-Kampf, über den ein weiteres Pikachu mit LEGO-Hintergrund gefangen werden kann. Damit sind offenbar bis zu zwei besondere Pikachu pro Store möglich, wobei auch eine seltene Shiny-Variante auftauchen soll.

Das Paperbag selbst enthält einen einzelnen SMART Tag, der zusammen mit den Pokémon SMART Play Sets verwendet werden kann. Neben der Tsitrubeere sind mit der Sinelbeere (4000701) und der Trophäe (4000702) noch zwei weitere solcher Paperbags bekannt. Wie und wann diese erhältlich sein werden, ist bislang offen.

Die übergeordnete Stempel-Rallye soll noch bis Februar 2027 laufen. Das aktuelle Gratis-Paperbag wird laut den Aktionsbedingungen allerdings nur bis zum 30. September 2026 beziehungsweise solange der Vorrat reicht ausgegeben. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website von LEGO*. Alle verfügbaren LEGO Pokémon SMART Play findet ihr im Amazon-Store* von LEGO.

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via Stonewars, Bildmaterial: LEGO