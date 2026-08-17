„It happens on PS5“ – PlayStation startet neue Kampagne rund um großartige Momente

Sony hat die neue Marketing-Kampagne „It Happens on PS5“ an den Start gebracht. „Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf PS5 zu spielen“, findet Vice President Global Marketing, Isabella Tomatis.

Die Kampagne hebt „großartige Spielmomente“ hervor, die PlayStation-Fans aktuell und in den kommenden Monaten erleben können. Zu sehen sind unter anderem 007 First Light, Marvel’s Wolverine und God of War Laufey. Und natürlich Grand Theft Auto VI. „Die aufregendsten Abenteuer erlebt man auf PS5.“

Das Video „nimmt die Zuschauer mit auf eine rasante Reise durch spannende und unerwartete Momente – von den legendären Basketballskills von Giannis Antetokounmpo, die die Straße zum Beben bringen, bis zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd auf Jetskis.“

Der Trailer ist wie immer nur der Auftakt zu einer Kampagne, die weltweit insbesondere in großen Städten auch großflächige und mitunter einfallsreiche Werbung nach sich zieht. „It Happens on PS5 wird weltweit mithilfe von Kreativschaffenden, speziellen Installationen und Aktionen über den Bildschirm hinaus zum Leben erweckt“, blickt man schon mal voraus. So werden Fans in UK, Kanada und Spanien beispielsweise überlebensgroße Installationen eines Sentinel-Kopfs entdecken können.

Am Ende des Videos gibt’s das übliche Mockup aus Konsole und Werbe-Slogan – dafür hat man sich selbstredend für die digitale Version der PS5 entschieden. Außerdem gibt’s einen Hinweis auf den vertikalen Standfuß. Eine Option wäre auch das externe Disc-Laufwerk gewesen, aber das ist natürlich auch nicht abgebildet.

Der Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment