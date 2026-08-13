Arknights: Endfield wird endlich für Steam erscheinen und ist erneut bei der Gamescom

Das beliebte 3D-Echtzeit-Strategie-RPG Arknights: Endfield von Gryphline wird bald auf Steam erscheinen – die Steam-Seite ist heute live gegangen. Parallel dazu startet eine Aktion, bei der Wishlist-Meilensteine mit In-Game-Items belohnt werden.

Arknights: Endfield ist seit Januar 2026 für PS5 und Mobile erhältlich und war am PC bisher nur über den Epic Games Store und einen eigenen Client spielbar. Das Spiel begeisterte vor allem aufgrund seiner sehr guten Grafik und seinem Basenbau-System für zusätzliche Ressourcen.

Auch der Vorgänger, das „Tower Defense“-Spiel Arknights, erhielt vor kurzem eine globale PC-Version. Möglich ist, dass man somit die Marke Arknights auch im Westen bekannter machen möchte.

Auf der Gamescom ist man in diesem Jahr erneut vertreten und möchte Fans aus Mitteleuropa das Spiel näher bringen. Im Halle 8.1 erwartet euch ein „deutlich größerer Stand“ als 2025. Es gibt Aktivitäten, eine interaktive Fotostation, Gewinnspiele und eine „Boss Speedrun Challenge“ für Arknights-Fans.

via Automaton Media, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour