Persona ist weltweit erfolgreich – doch dafür hat Atlus die Reihe gar nicht entwickelt

Die Persona-Reihe ist längst kein japanisches Nischenphänomen mehr. Mit den vergangenen Ablegern konnte Atlus immer größere Erfolge außerhalb Japans feiern und kommende Titel wie Persona 4 Revival und insbesondere Persona 6 werden inzwischen weltweit mit Spannung erwartet. Interessanterweise ist dieser internationale Erfolg aber offenbar gar nicht das eigentliche Ziel der Entwickler.

Darüber sprach Kazuhisa Wada, General Producer der gesamten Reihe und damit auch von Persona 6 und Persona 4 Revival, im offiziellen Xbox Podcast. Demnach möchte Atlus auch in Zukunft nicht einfach Spiele entwickeln, die möglichst gezielt einen globalen Markt bedienen.

Atlus entwickelt zunächst das, was Atlus selbst begeistert

Wada zeigt sich zwar stolz und dankbar darüber, wie sehr Persona inzwischen rund um den Globus gewachsen ist. Die grundlegende Philosophie hinter der Entwicklung habe sich dadurch jedoch nicht verändert.

„Unser Ziel war es nie, einfach nur Spiele für den globalen Markt zu entwickeln“, erklärt Wada. Stattdessen habe man immer daran geglaubt, Spiele zu entwickeln, welche die Entwickler selbst wirklich begeistern. Dass genau dieser Ansatz inzwischen bei SpielerInnen aus zahlreichen Ländern und Kulturen Anklang findet, mache das Team besonders glücklich.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Atlus den internationalen Markt ignoriert. Gerade bei Lokalisierung, Qualitätssicherung und den allgemeinen Entwicklungsstrukturen lege man inzwischen mehr Wert auf die weltweite Veröffentlichung als jemals zuvor. Beim eigentlichen kreativen Kern wolle man sich davon jedoch nicht treiben lassen. Stattdessen gehe es weiterhin darum, sorgfältig Geschichten zu erschaffen, die den SpielerInnen im Gedächtnis bleiben.

Diese Philosophie dürfte entsprechend auch für das kommende Persona 6 gelten. Und möglicherweise müssen wir auf den neuen Hauptableger gar nicht mehr so lange warten, wie man zunächst vermuten könnte. Erst zuletzt lieferte die Produktseite des Spiels einen interessanten Hinweis auf einen möglichen Veröffentlichungszeitraum – schaut dazu gerne auch in unseren entsprechenden Beitrag hinein.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus