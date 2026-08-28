Hoyoverse kann nicht nur Gacha – das neue Nodusfall soll anders werden

Das war für viele sicherlich eine kleine Überraschung: Ausgerechnet ein neues Spiel von HoYoverse eröffnete die Opening Night Live der diesjährigen Gamescom. Mit Nodusfall schlägt das Unternehmen allerdings einen tonal und atmosphärisch deutlich anderen Weg ein als bei Genshin Impact, Honkai: Star Rail oder Zenless Zone Zero. Statt farbenfroher Urban-Fantasy oder klassischer Anime-Ästhetik wartet eine wesentlich düsterere Fantasy-Welt mit gewaltigen Kreaturen.

Kurz nach der Vorstellung kam deshalb fast zwangsläufig eine weitere Frage auf. HoYoverse und Gacha gehören für viele inzwischen fest zusammen – wird Nodusfall also ebenfalls auf zufällige Ziehungen setzen, um neue Charaktere freizuschalten? Die Antwort lautet überraschenderweise: Nein.

Neue Charaktere erspielt ihr euch

Nodusfall wird zwar ein Free-to-play-Titel und soll langfristig mit neuen Inhalten versorgt werden, beim Freischalten der Charaktere möchte HoYoverse diesmal allerdings einen anderen Weg einschlagen.

„Was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, ist, dass Charaktere nicht durch zufällige Ziehungen erhalten werden“, erklärt HoYoverse gegenüber PC Gamer. Stattdessen sollen SpielerInnen die Figuren durch kontinuierliches Spielen freischalten können. Damit verabschiedet sich Nodusfall zumindest bei einem zentralen Bestandteil deutlich vom bekannten Modell aus Genshin Impact oder Zenless Zone Zero.

Ganz ohne Monetarisierung geht es bei einem Free-to-play-Spiel natürlich trotzdem nicht. HoYoverse nennt kosmetische Inhalte ausdrücklich als einen wichtigen Bereich, den man für die Monetarisierung in Betracht zieht. Wie genau dieses System am Ende aussehen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Spielerisch erinnert Nodusfall mit seinen großen Kreaturen und den wuchtigen Begegnungen ein wenig an Monster Hunter. Die Kämpfe sollen dabei sowohl alleine als auch gemeinsam mit anderen SpielerInnen bestritten werden können.

Interessanterweise ist HoYoverse mit diesem Ansatz aktuell nicht allein. Auch Ananta, das während der Opening Night Live einen neuen Trailer erhielt, schlägt beim Freischalten seiner Charaktere einen ähnlichen Weg ein.

Nodusfall unterscheidet sich damit nicht nur optisch deutlich von den bisherigen großen HoYoverse-Titeln. Auch bei einem der meistdiskutierten Bestandteile der Spiele des Unternehmens versucht man offenbar etwas Neues – HoYoverse bedeutet diesmal also nicht automatisch Charakter-Gacha.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nodusfall, Hoyoverse