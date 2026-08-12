Jetzt vorbestellbar: Stardew Valley erscheint nach 10 Jahren mit Booklet physisch für Switch 2

Stardew Valley ist inzwischen auf so ziemlich jeder relevanten Plattform zu Hause. Trotzdem gibt es auch mehr als zehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung noch neue Varianten des erfolgreichen Farming-Abenteuers. Für Nintendo Switch 2 wurde jetzt eine physische Version angekündigt, die im Februar 2027 erscheinen soll.

Vorbestellungen sind bereits bei Amazon* möglich. Hierzulande werden für die physische „Switch 2“-Fassung 44,99 Euro fällig. Dafür befindet sich das Spiel auf einer Cartridge. Zusätzlich gehören ein klassisch gestaltetes Handbuch sowie ein Wendecover im JojaMart-Design zum Lieferumfang.

„Switch 2“-Version mit einigen Extras

Interessant ist zudem die Abwärtskompatibilität: In „Nintendo Switch 2 Editionen“ steckt eine Switch-Cartridge, die naturgemäß auch mit der alten Switch kompatibel ist. Wichtig für Sammler: Auf der Cartridge befindet sich Version 1.6 des Spiels. Weitere Updates und das Upgrade-Pack werden dann per Download aufgespielt.

Die neuen „Switch 2“-Funktionen sind mit dem Upgrade-Pack zugänglich, das auch separat erhältlich sein wird. Dazu gehört ein erweiterter Mehrspielermodus mit bis zu vier Personen im lokalen Splitscreen und bis zu acht Personen online. Dank GameShare reicht zudem eine einzelne Kopie für gemeinsame Mehrspielerpartien. Auch die Maussteuerung der Joy-Con 2 wird unterstützt.

Wer Stardew Valley lieber digital kauft, kommt weiterhin deutlich günstiger davon. Die neue Handelsversion richtet sich damit vor allem an Fans, die das Spiel tatsächlich im Regal stehen haben möchten. Die digitale Version ist jetzt seit ein paar Monaten nach kleinen technischen Schwierigkeiten verfügbar.

via GameRant, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe