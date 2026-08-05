Shigeru Miyamoto verrät: Einer von Marios beliebtesten Tricks war eigentlich ein Bug

Viele „ikonische“ Spielelemente entstehen nicht am Reißbrett, sondern eher zufällig. Genau das trifft offenbar auch auf einen der bekanntesten Moves von Mario zu. Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto verriet jetzt, dass eine bis heute erhaltene Fähigkeit des Klempners ursprünglich auf einem Fehler in Super Mario Bros. für das NES beruhte.

„It’s not a bug, it’s a feature“

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin Casa Brutus und übersetzt durch Nintendo Everything erklärte Miyamoto, dass der sogenannte B-Dash – also das Sprinten mit gedrückter B-Taste – ursprünglich gar nicht geplant war. Dadurch kann Mario mit genügend Tempo sogar kleine Lücken überqueren, ohne hineinzufallen.

Der Grund dafür war ein Fehler in der Kollisionsabfrage des Spiels: „Du kennst doch Marios B-Dash, oder? Wenn man beim Laufen die B-Taste gedrückt hält, kann er kleine Lücken überwinden, ohne zu scheitern. Um ehrlich zu sein, handelte es sich dabei eigentlich um einen Fehler, der durch eine fehlerhafte Kollisionserkennung mit dem Boden verursacht wurde.“

Anstatt den Fehler zu beheben, entschied sich Miyamoto jedoch bewusst dagegen: „Ich sagte: ‚Nein, nein! Es macht Spaß, wenn er hinüberrennen kann – lass es doch so, wie es ist!'“

So wurde aus einem unbeabsichtigten „Bug“ ein „Feature“, welches Mario bis heute in nahezu jedem 2D-Abenteuer begleitet – zuletzt auch in Super Mario Bros. Wonder.

Auch die versteckten Blöcke waren Zufall

Doch damit nicht genug. Laut Miyamoto entstanden auch die heute „versteckten“ bzw. unsichtbaren Blöcke eher zufällig. Während der Entwicklung tauchten Münzen plötzlich scheinbar grundlos in der Luft auf. Aus diesem Fehler entwickelte Nintendo schließlich die unsichtbaren Blöcke, die seit dem ersten Super Mario Bros. zu den bekanntesten Markenzeichen der Reihe gehören.

Das zeigt einmal mehr, dass manche der berühmtesten Ideen der Videospielgeschichte nicht immer sorgfältig geplant waren – manchmal genügt auch ein glücklicher Zufall. Habt ihr noch mehr Beispiele dafür?

via GamesRadar, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft