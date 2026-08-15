Kingdom Hearts bekommt einen Anime, der unter Mitwirkung von Tetsuya Nomura entsteht

Square Enix und Kingdom Hearts haben bei der D23 Expo am Wochenende tatsächlich geliefert. Neben dem brandneuen Trailer zu Kingdom Hearts VI, der die neue Welt zu Coco vorstellte, kündigte man auch eine Anime-Adaption an.

Kingdom Hearts: The Series wird eine brandneue Anime-Serie, die von den Videospielen inspiriert ist und bei Disney Plus und Disney Channel an den Start geht. Es ist bestätigt, dass Schöpfer Tetsuya Nomura an der Serie mitwirken wird, die „das Universum von Kingdom Hearts erweitern“ und gleichzeitig „die Charaktere feiern“ soll, welche die „Herzen von Millionen von Fans“ erobert hätten.

Ayo Davis, Präsidentin von Disney Kids & Family, sagte: „Kingdom Hearts hat Spieler auf der ganzen Welt mit seiner einzigartigen Mischung aus Abenteuer und Fantasie in seinen Bann gezogen. Es ist wirklich aufregend, eine Welt, die Fans über Jahre hinweg in den Spielen erkundet haben, auf ganz neue Weise zum Leben zu erwecken.“

„Und dank eines Kreativteams, das eng mit dem legendären Tetsuya Nomura zusammenarbeitet, wird unsere neue Serie unverkennbar Kingdom Hearts sein und den Fans gleichzeitig eine völlig neue Möglichkeit bieten, die Welt zu erleben, die sie lieben“, so Ayo Davis weiter.

Wieso sich Disney jetzt Kingdom Hearts vorknöpft? Es ist schlicht eine der lohnenswerten Marken. Wie Executive Vice President of Global Games von Disney enthüllte, ist Kingdom Hearts eines von neun Game-Franchises von Disney, die über eine Milliarde US-Dollar eingespielt haben. Welche neun das genau sind, verriet er nicht. Kingdom Hearts und Marvel Strike Force hob er hervor.

i Hat euch dieser Artikel informiert, unterhalten oder einfach gefallen? Google-Algorithmus, KI und Social Media – für klassische Websites wie JPGAMES wird es immer schwieriger. Google hat kürzlich die Funktion „bevorzugte Quelle“ eingeführt. Die Einstellung ist mit zwei Klicks vorgenommen, folgt einfach diesem Link zu Google. Uns bedeutet das viel – danke!

Einen Trailer zum Anime gab es leider noch nicht, da müsst ihr euch mit dem neuen Video zu Kingdom Hearts IV über Wasser halten. Einen Startzeitraum für den Anime gibt es ebenfalls noch nicht – „coming soon“ klingt allerdings vielversprechend. Immerhin präsentierte man schon mal ein Key-Artwork.

Das Artwork:

Bildmaterial: Disney, Kingdom Hearts: The Series