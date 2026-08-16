Der „unübersetzbare“ Roman, der Clair Obscur inspirierte, wird nach 20 Jahren doch übersetzt

Die Inspirationen hinter Clair Obscur: Expedition 33, einer der größten Gaming-Überraschungen der vergangenen Jahre, sind vielfältig. Neben Spielen wie Persona, Final Fantasy oder Lost Odyssey und Einflüssen aus der Belle Époque spielte auch ein bestimmter französischer Roman eine wichtige Rolle: La Horde du Contrevent von Alain Damasio.

Das 2004 veröffentlichte Werk, international auch als The Horde of the Counterwind bekannt, gilt in Frankreich mittlerweile als moderner Science-Fiction-Klassiker. Aufgrund seiner ungewöhnlichen und komplexen Sprache galt der Roman lange Zeit als kaum beziehungsweise sogar als „unübersetzbar“.

Trotzdem erscheint noch in diesem Jahr erstmals eine vollständige englische Übersetzung, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist. Die englische Übersetzung macht das Buch weltweit weitaus zugänglicher, als bisher. Dabei gibt es eine deutsche Übersetzung schon seit 2024 – auch diese findet ihr bei Amazon* noch. Es gibt sogar eine Graphic-Novel-Adaption, die es ebenfalls auf Deutsch* gibt.

Eine Expedition gegen schier unmögliche Widerstände

In Damasios Roman folgt man einer Gruppe von ExpeditionsteilnehmerInnen, die sich unaufhörlich gegen einen gewaltigen Wind vorwärts kämpft. Ihr Ziel ist es, dessen mysteriösen Ursprung zu erreichen. Über einen Zeitraum von 800 Jahren sind bereits 33 Expeditionen vor ihnen an dieser Aufgabe gescheitert. Verlust, Trauer und der Wille, trotz scheinbar unmöglicher Widerstände weiterzumachen, bilden zentrale Motive – Parallelen zu Expedition 33 sind damit kaum zu übersehen.

Sandfall Interactive hatte den Einfluss bereits vor der Veröffentlichung des Rollenspiels bestätigt. CTO und Mitgründer Tom Guillermin erklärte damals:

„Hinsichtlich der Geschichte war der Roman ‚La Horde du Contrevent‘ eine große Inspirationsquelle. In diesem Fantasy-Roman begibt sich eine Gruppe Erforscher auf eine Reise um die Welt. Unser Spiel dreht sich um eine ähnliche Handlung, wo sich Menschen ins Unbekannte begeben und ein gefährliches Abenteuer erleben.“

Für die erste englische Übersetzung zeichnet Alexander Dickow verantwortlich. In den USA soll die englischsprachige Hardcover-Ausgabe am 13. Oktober 2026 erscheinen. Ihr könnt derweil auf die deutsche Ausgabe* zurückgreifen. Wer nach Expedition 33 also noch tiefer in eine seiner wichtigsten erzählerischen Inspirationsquellen eintauchen möchte, bekommt dazu bald erstmals auf Englisch Gelegenheit.

via Eurogamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive