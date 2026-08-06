Eines der meistverkauften Spiele des ersten Halbjahres erscheint bald nativ für Switch 2

Mojang Studios hat den Veröffentlichungstermin für die native Version von Minecraft auf der Nintendo Switch 2 verkündet. Am 27. Oktober 2026 erscheint der Klassiker offiziell auf Nintendos neuester Konsole.

Wen das noch interessieren soll? Nun, Minecraft ist nach wie vor eines der am häufigsten verkauften Spiele. Das haben zuletzt erst die Verkaufszahlen verschiedener europäischer Länder im Halbjahresrückblick 2026 gezeigt. Plattformübergreifend landete Minecraft beispielsweise in Deutschland auf Rang 3. Ja, das 2011 erstmals veröffentlichte Minecraft wird weiterhin rege (!) gekauft.

Auch die neue „Switch 2“-Version wird sicherlich ein Publikum finden. Die zusätzliche Hardware-Power der Switch 2 wird von der nativen Version vor allem für die Grafikdarstellung genutzt. Standardmäßig ist die „Vibrant Visuals“-Grafikoption aktiviert, die dem Spiel dynamische Licht- und Schatteneffekte, verbesserten Nebel und eine plastischere Belichtung spendiert. Auch die unterstützten Inhalte aus dem Minecraft Marketplace profitieren von diesen visuellen Verbesserungen.

Für alle, die Minecraft bereits für die ursprüngliche Nintendo Switch besitzen, gibt es eine gute Nachricht: Mojang hat einen digitalen Upgrade-Pfad für bestehende Besitzer angekündigt. Genaue Details zu den Konditionen des Upgrades sollen in den kommenden Wochen vor der Veröffentlichung bekannt gegeben werden.

Ein weiteres Zeichen für die anhaltende Popularität (und Kaufreize) zeigt sich in wenigen Tagen auch in Köln. Dort wird die neue Nintendo Switch 2 Edition zu Minecraft am Nintendo-Stand spielbar ausgestellt.

Der Direct-Trailer:

via Mojang, Bildmaterial: Minecraft, Xbox Game Studios, Mojang