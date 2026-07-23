Das sind die meistverkauften Spiele in Deutschland und Europa bisher in diesem Jahr

GfK Entertainment hat wie nach jedem Halbjahr die Jahrescharts für Europa veröffentlicht. Dabei blickt man nach jeweils sechs Monaten auf die jeweils am häufigsten verkauften Spiele im Handel und unterscheidet dabei nach einzelnen Ländern.

Im Großen und Ganzen lesen sich die meisten „Top 3“ der Länder dabei gleichartig, aber es gibt auch oft genug interessante Unterschiede. Wenig interessant zunächst: Plattformübergreifend ist EA Sports FC 26 europaweit (natürlich) das meistverkaufte Spiel.

Die Fußballsimulation belegt gleichzeitig in 13 von 17 ausgewerteten Ländern die Spitzenposition, darunter auch in Deutschland. Die ersten kleine Überraschung (die für viele wahrscheinlich auch keine ist) findet sich auf dem zweiten Platz der plattformübergreifenden Charts. Hier geht Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ins Ziel – noch vor Resident Evil Requiem.

Tomodachi Life kam besonders in Frankreich (Platz eins), Spanien (Platz zwei) und Belgien (Platz drei) gut an. In Deutschland reicht es nicht für die Top 3. Hier gehen nach EA Sports FC 26 nämlich Pokémon-Legenden: Z-A und mal wieder Minecraft ins Ziel.

Resident Evil Requiem ist das beliebteste Spiel in Großbritannien und holt Top-Positionen in den osteuropäischen Ländern Slowakei, Tschechien und Ungarn, wo es jeweils auf Rang zwei landet. Dass es in Deutschland nicht für die Top 3 reicht, ist erstaunlich, denn in den Einzel-Charts holt „Requiem“ für PS5 und Xbox Series jeweils Gold.

Das zeigt wiederum, wie stark die Switch 2 und vor allem noch die Switch hierzulande sind. In den dedizierten Switch-Charts in Deutschland war Minecraft vor Tomodachi Life und der Super Mario Collection das meistverkaufte Spiel. In den „Switch 2“-Rankings landet Pokémon Pokopia vor Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza.

Die Auswertungen von GfK:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak