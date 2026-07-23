Das sind die meistverkauften Spiele in Deutschland und Europa bisher in diesem Jahr

GfK Entertainment hat wie nach jedem Halbjahr die Jahrescharts für Europa veröffentlicht. Dabei blickt man nach jeweils sechs Monaten auf die jeweils am häufigsten verkauften Spiele im Handel und unterscheidet dabei nach einzelnen Ländern.
Im Großen und Ganzen lesen sich die meisten „Top 3“ der Länder dabei gleichartig, aber es gibt auch oft genug interessante Unterschiede. Wenig interessant zunächst: Plattformübergreifend ist EA Sports FC 26 europaweit (natürlich) das meistverkaufte Spiel.
Die Fußballsimulation belegt gleichzeitig in 13 von 17 ausgewerteten Ländern die Spitzenposition, darunter auch in Deutschland. Die ersten kleine Überraschung (die für viele wahrscheinlich auch keine ist) findet sich auf dem zweiten Platz der plattformübergreifenden Charts. Hier geht Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ins Ziel – noch vor Resident Evil Requiem.
Tomodachi Life kam besonders in Frankreich (Platz eins), Spanien (Platz zwei) und Belgien (Platz drei) gut an. In Deutschland reicht es nicht für die Top 3. Hier gehen nach EA Sports FC 26 nämlich Pokémon-Legenden: Z-A und mal wieder Minecraft ins Ziel.
Resident Evil Requiem ist das beliebteste Spiel in Großbritannien und holt Top-Positionen in den osteuropäischen Ländern Slowakei, Tschechien und Ungarn, wo es jeweils auf Rang zwei landet. Dass es in Deutschland nicht für die Top 3 reicht, ist erstaunlich, denn in den Einzel-Charts holt „Requiem“ für PS5 und Xbox Series jeweils Gold.
Das zeigt wiederum, wie stark die Switch 2 und vor allem noch die Switch hierzulande sind. In den dedizierten Switch-Charts in Deutschland war Minecraft vor Tomodachi Life und der Super Mario Collection das meistverkaufte Spiel. In den „Switch 2“-Rankings landet Pokémon Pokopia vor Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza.
Die Auswertungen von GfK:
Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
6 Kommentare
Ich frag mich wie Minecraft immer wieder in solchen Listen stehen kann. Sollte nicht mittlerweile nahezu jeder Mensch auf dem Planet ne Version haben? Das Game ist doch mittlerweile eines der meist verkaufteten Spiele in der Geschichte.
Minecraft geht immer😬
Z-A fand ich spielerisch recht ok für 33€.
Und FIFA wundert mich nicht, aber ist nicht mein Thema.
Vergessen:
Das Gothic Remake habe ich (noch) nicht gespielt, aber freut mich sehr das es sich so gut verkauft hat. 😊
Hab noch keinen Release aus diesem Jahr gespielt. Bin noch im Jahr 2024/2025
Mein kleiner ist jetzt 5 Jahre und wurde schon vom Minecraft Virus infiziert und fragt immer wieder ob wir das Spielen können, weil seine Freunde jeden Tag darüber reden. Aktuell weiß ich noch nicht so richtig, ob ich es kaufen sollte, aber wie du siehst entsteht konstanter Nachschub an Minecraft käufern.
Früher haben viele Unionen und Menschenrechtsvertreter gekämpft, dass Kinder nicht mehr in den Minen arbeiten, aber heutzutage machen die es freiwillig und zahlen sogar dafür.
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Bis auf Finnlands Liebe zu James Bond hat mich nichts überrascht und ist vergleichbar mit den Ergebnissen der früheren Jahre. Mögen alle Spaß haben beim Konsumieren der Softwareprodukte.