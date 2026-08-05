Nintendo bringt 16 Spiele mit zur Gamescom – die Überraschung für Zelda-Fans bleibt aus

Unüblich früh hat Nintendo in diesem Jahr die Teilnahme an der Gamescom bestätigt, doch das Programm war man bislang schuldig. Noch vor einigen Monaten konnten Nintendo-Fans von einem exklusiven und reichhaltigen Programm träumen.

Das heute angekündigte Programm ist sicherlich bunt, aber die Spieleauswahl ist wenig spannend. So richtig überraschend ist das nicht: Die letzte Direct hatte nicht den First-Party-Output, den sich so mancher gewünscht hatte. Und Spiele wie Xenoblade Genesis sind schlicht noch zu fern.

Auch Zelda: Ocarina of Time, das noch 2026 erscheinen soll, hat Nintendo in Köln allerdings nicht mit dabei. Eine spielbare Version des Remakes wäre nach derzeitigem Stand allerdings auch eine (wenn auch angenehme) Überraschung gewesen. Ein Insider hatte Fans frühzeitig die Luft aus den Segeln genommen.

In Halle 9.1 dürfen sich Fans stattdessen auf Nintendo Switch Sports Resort (erscheint am 22. Oktober) freuen. Es ist das einzige noch nicht veröffentlichte Nintendo-Spiel im Line-up.

Third-Party-Games lockern auf

Darüber hinaus bietet Nintendo Demo-Stationen zu Splatoon Raiders, Star Fox, Yoshi and the Mysterious Book und Pokémon Pokopia an. Auch Dauerbrenner wie Mario Kart World, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition und Donkey Kong Bananza sind spielbar, ebenso wie die Super Mario Galaxy Collection.

Für etwas mehr Frische sorgen Third-Party-Spiele: Orbitals (erscheint am 3. September) und Call of Duty: Modern Warfare 4 (am 23. Oktober) stehen noch vor ihrer Veröffentlichung spielbar in Köln zur Verfügung. Auch in EA Sports FC 27 erfolgt der Anstoß erst am 25. September. 007 First Light und Metaphor: ReFantazio runden das Angebot gemeinsam mit Minecraft Dungeons II ab.

Darüber hinaus gibt es „spannende Turniere, drollige Pikmin und bunte Erinnerungsfotos“ – wer mit dem Nintendo Account am Stand eincheckt, erhält wie immer 100 Platin-Punkte und ein Goodie.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo