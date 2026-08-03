Beim seltsamen „Kingdom Hearts“-Boxart war keine KI im Spiel, beteuert Square Enix

Ihr erinnert euch: Neben dem unerwarteten Comeback von Kingdom Hearts IV im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct sorgte auch die monströse wie native „Kingdom Hearts“-Sammlung für Switch 2 für Schnappatmung und viel Freude.

Später trübte jedoch ein begründeter Verdacht die Begeisterung, nach dem die angekündigte Switch-2-Collection ein KI-generiertes oder zumindest KI-bearbeitetes Artwork nutze. Die Unstimmigkeiten auf dem US-Boxart waren ziemlich erdrückend. Square Enix tauschte das Boxart später stillschweigend aus.

Jetzt hat GameSpot doch noch ein Statement von Square Enix dazu erhalten. Und Fans legen die Stirn in Falten. Man räumt ein, von der Debatte erfahren zu haben. Und räumt aus: KI war nicht im Spiel.

„Diese Grafikelemente wurden von unserem Entwicklungsteam ohne den Einsatz generativer KI erstellt, und die Probleme sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Qualität ist uns äußerst wichtig, und an den entsprechenden Stellen wurden aktualisierte Grafikelemente implementiert.“

Donalds Hände hatten etwa unterschiedliche Anzahlen an Fingern; Details verschwommen in KI-typischer Form; Proportionen wirken inkonsistent, Linien wacklig. Die Neuanordnung der Charaktere auf dem Artwork geschah offensichtlich auf denkbar einfachste aber eben auch unsauberste Weise. Die spätere Änderung des US-Boxarts werteten Fans als heimliches Quasi-Schuldeingeständnis.

Unten seht ihr noch einmal die beiden US-Boxarts (links das neue) gegenübergestellt. Die Kingdom Hearts Collection [I–III] erscheint am 8. Oktober neben Nintendo Switch 2 darüber hinaus auch für PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Bei Amazon* findet ihr das europäische Boxart – und könnt vorbestellen.

Bildmaterial: Kingdom Hearts Collection [I-III], Square Enix