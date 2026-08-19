Dicke Rabatte: Der Einstieg in die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII ist günstiger denn je

In einem aktuellen Interview verwies Naoki Hamaguchi darauf, dass sich die ersten beiden Remake-Teile nach der Ankündigung von Final Fantasy VII Revelation „extrem gut“ verkaufen würden. Das Momentum will Square Enix offensichtlich halten – mit feinen Rabatten.

Inzwischen gibt es Final Fantasy VII Remake und auch Final Fantasy VII Rebirth für mehrere Plattformen. Der umfassendste und aktuell günstigste Einstieg: Das Twin Pack aus „Remake Intergrade“ und „Rebirth“ für PS5 bekommt ihr heute für 39,99 Euro bei Amazon* – weniger als 20 Euro pro Spiel also. Das ist aber nicht das einzige Angebot.

Wer nach „Remake“ erstmal die Reißleine gezogen hat, kann jetzt mit Final Fantasy VII Rebirth auf PS5* für 24,99 Euro weitermachen. Es ist der bisherige Amazon-Bestpreis für das Spiel. Wenn ihr ganz neu dabei seid und gerne auf der Switch 2 einsteigen würdet: Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2* gibt’s derzeit ebenfalls zum Bestpreis von 29,99 Euro bei Amazon.

Je nach Zeitmanagement dürfte es für Interessierte so langsam höchste Zeit werden. Im Frühjahr 2027 wird Final Fantasy VII Revelation die Remake-Trilogie zum Abschluss bringen. Obwohl – so ganz weiß man das nicht. Bei der Gamescom erwarten uns weitere Einblicke zum Spiel!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix