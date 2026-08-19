Nur noch wenige Tage: Elden Ring liefert den nächsten Blick auf die „Switch 2“-Version

Nach dem Story-Trailer und den jüngsten Informationen zum zusätzlichen Tarnished Pack gibt es heute den nächsten Blick auf Elden Ring: Tarnished Edition. Bandai Namco und FromSoftware zeigen in einem neuen „Gameplay Showcase“ noch einmal ausführlicher, wie sich das preisgekrönte Action-RPG auf Nintendo Switch 2 präsentiert.

Lange müssen sich Fans ohnehin nicht mehr gedulden. Die Umsetzung für Nintendos aktuelle Konsole steht bereits in der kommenden Woche an. Kleiner Wermutstropfen: Es wird mal wieder nur eine Game Key Card* für die Switch 2.

Das komplette Elden-Ring-Paket für „Switch 2“

Der neue Trailer konzentriert sich vollständig auf Gameplay und zeigt verschiedene Gebiete, Kämpfe und natürlich einige der gewaltigen Gegner, denen ihr im Zwischenland begegnet. Damit können sich Interessierte kurz vor dem Start noch einmal einen Eindruck von der „Switch-2“-Umsetzung verschaffen.

Inhaltlich bringt die Tarnished Edition ein umfangreiches Paket mit. Neben dem ursprünglichen Elden Ring, das sich inzwischen weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkauft hat, ist auch die große Erweiterung Shadow of the Erdtree enthalten. Hinzu kommen neue Rüstungen sowie zusätzliche Möglichkeiten, das Aussehen des Spektralrosses anzupassen.

Zusätzliche Inhalte liefert außerdem das Tarnished Pack, über das zuletzt bereits weitere Details bekannt wurden. Elden Ring: Tarnished Edition erscheint am 28. August 2026 für Nintendo Switch 2. Den neuen „Gameplay Showcase“-Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware