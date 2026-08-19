Nach fünf Jahren Funkstille: Nintendo könnte einen Mario-Ableger zurückbringen

Dr. Mario gehört zu den Nintendo-Reihen, um die es in den vergangenen Jahren ziemlich ruhig geworden ist. Der letzte eigenständige Ableger, Dr. Mario World, erschien 2019 für Mobilgeräte und wurde bereits 2021 wieder eingestellt. Nun sorgt ausgerechnet dieser Titel wieder für Spekulationen.

Nintendo hat nach den Angaben von My Nintendo News eine neue beziehungsweise aktualisierte Markenanmeldung für Dr. Mario World eingereicht. Eine offizielle Ankündigung ist damit zwar keineswegs verbunden, unter Fans wird jedoch bereits über eine mögliche Rückkehr der Reihe auf Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 spekuliert.

Was steckt hinter der neuen Markenanmeldung?

Dr. Mario World konnte seinerzeit nur mäßig überzeugen und verschwand nach gerade einmal zwei Jahren wieder vom Markt. Trotzdem wünschen sich einige Fans schon länger eine Rückkehr des Puzzle-Klassikers. Denkbar wäre beispielsweise eine überarbeitete Umsetzung des Mobile-Ablegers für Nintendos Konsolen – bestätigt ist davon allerdings nichts.

Ebenso gut könnte hinter der Markenanmeldung ein deutlich unspektakulärerer Grund stecken. In der Community gibt es seit einiger Zeit Projekte, die eingestellte Mobile-Spiele wieder zugänglich machen möchten. Nintendo könnte mit der Anmeldung daher schlicht seine Markenrechte absichern.

Fest steht lediglich: Auf der aktuellen Nintendo-Hardware fehlt ein Dr. Mario abseits der Klassiker im „Switch Online“-Abo bislang. Gerade auf Nintendo Switch 2 könnte ein neuer Puzzle-Ableger oder eine Neuauflage somit durchaus eine Lücke schließen. Ob Nintendo tatsächlich konkrete Pläne für Dr. Mario World verfolgt oder lediglich seine Marke schützt, bleibt vorerst abzuwarten.

via The Gamer, My Nintendo News, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft