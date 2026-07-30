Orbitals setzt auf Koop ohne Hürden: Freunde spielen zum Start kostenlos mit

Mit Orbitals erwartet euch im September eines der auffälligsten Indie-Spiele des Jahres. Das im Retro-Anime-Stil gehaltene Koop-Abenteuer von Shapefarm setzt vollständig auf gemeinsames Spielen – und macht es euch dabei so einfach wie möglich. Das Studio hat jetzt alle Koop-Möglichkeiten vorgestellt und bestätigt, dass bereits zum Launch ein kostenloser Friend’s Pass verfügbar sein wird.

Damit muss nur einer der beiden Spieler das Spiel besitzen.

Vier Wege gemeinsam ins Abenteuer

Am naheliegendsten ist natürlich der klassische lokale Koop an einer Konsole. Darüber hinaus unterstützt Orbitals aber auch GameShare, sowohl lokal als auch online über Nintendo Switch Online.

Besonders interessant: Beim lokalen GameShare kann sogar ein Spieler mit einer Nintendo Switch der ersten Generation teilnehmen, obwohl Orbitals exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Wer lieber online spielt, kann stattdessen den kostenlosen Global Friend’s Pass nutzen. Ähnlich wie bei den Spielen von Hazelight Studios lädt der zweite Spieler einfach eine separate Version herunter und kann ohne zusätzlichen Kauf gemeinsam mit dem Besitzer des Spiels loslegen. Zum Start wird diese App außerdem eine kleine lokale Koop-Demo enthalten, damit Interessierte das Spiel vorab ausprobieren können.

Koop steht klar im Mittelpunkt

Mit den zahlreichen Optionen möchte Shapefarm die Einstiegshürde für gemeinsames Spielen möglichst niedrig halten. Ob auf der Couch, per GameShare oder online über den Friend’s Pass – das Studio bietet gleich mehrere Möglichkeiten, das Abenteuer gemeinsam zu erleben.

Wer sich bereits einen ersten Eindruck von Orbitals verschaffen möchte, sollte außerdem einen Blick auf unsere Vorschau werfen. Weitere Einblicke in den Voice-Cast bekommt ihr im Opening des Spiels. Orbitals erscheint am 3. September exklusiv für Nintendo Switch 2 – auch in einer „echten“ physischen Edition, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

via GamesRadar, Bildmaterial: Orbitals, Kepler Interactive, Shapefarm