Kingdom Hearts IV: Co-Director geht auf die Szenen ein, die Fans aktuell am meisten feiern

Es ist nicht einfach, eine Einführung in die nächsten Neuigkeiten zu Kingdom Hearts IV zu finden, nachdem das eigentlich so tolle „Kingdom Hearts“-Wochenende durch den Tod von Hayden Panettiere überschattet wurde.

Aber manchmal hilft im Leben auch der Blick nach vorn. Und für „Kingdom Hearts“-Fans dürften die Neuigkeiten zu Kingdom Hearts IV aktuell viel Ablenkung bieten. Dabei rücken die Szenen rund um das Micky-Gameplay aus dem Extended-Trailer zum Spiel in den Vordergrund.

Diese Szenen haben nämlich ziemlich viele Fans begeistert. Die spielbaren Abschnitte mit Micky erinnerten an Paper Mario, was wohl vor allem, na ja, an der Papier-Optik lag. Beim Panel am Sonntag ging Co-Director Tai Yasue auf diese Szenen ein. Yasue erklärte dabei, die Entwickler hätten sich „eine Art Puzzle-basiertes Spieldesign“ überlegt, das sich „stark unterscheidet von Soras Abenteuern“.

Er beschrieb es dabei als „erfrischend und interessant“. Tai Yasue wird konkreter: „In dieser Welt spielt man also mit Micky und taucht in ein Buch ein, das wie eine Papierwelt ist. Und so erschafft Micky in dieser Papierwelt Origami-Papierkopien von sich selbst, und man kann hauchdünne Mickys, riesige Mickys, einen winzigen Micky oder Schachtel-artige Mickys erschaffen.“

Als ein hauchdünner Micky könne man beispielsweise durch Papierritzen schlüpfen. Wirft man Micky, wird er zum Papierflieger. Und mit besonderen Fähigkeiten der Origami-Mickys könne man Rätsel lösen. Das klingt nach verdammt vielen Möglichkeiten! War das Micky-Gameplay auch für euch der spannendste Teil aus dem neuen Trailer?

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix