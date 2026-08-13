Der Pokémon-Herausforderer von den „Crimson Desert“-Machern soll 2028 erscheinen

Erst im Mai gab es nach langer Zeit wieder ein kleines Lebenszeichen von DokeV. Jetzt wird Pearl Abyss deutlich konkreter. Das bereits 2019 angekündigte Open-World-Monster-Abenteuer soll nach aktueller Planung tatsächlich noch erscheinen – allerdings müssen sich Interessierte weiterhin eine ganze Weile gedulden.

Im aktuellen Geschäftsbericht erklärt das Studio hinter Crimson Desert, dass die Entwicklung von DokeV inzwischen gut vorankomme. Die grundlegenden Systeme seien weitgehend aufgebaut, weshalb sich das Team aktuell auf die Erstellung weiterer Inhalte und die Überprüfung der zentralen Gameplay-Schleife konzentriere.

DokeV soll in der zweiten Jahreshälfte 2028 erscheinen

Besonders interessant ist jedoch der erstmals konkretere Zeitraum: Pearl Abyss peilt die zweite Jahreshälfte 2028 für die Veröffentlichung von DokeV an. Damit würden zwischen der ursprünglichen Ankündigung und dem fertigen Spiel fast zehn Jahre liegen.

Bis wir wieder größere Mengen an Gameplay sehen, könnte es allerdings ebenfalls noch dauern. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 möchte Pearl Abyss die Vermarktung deutlich hochfahren. Dann sind unter anderem spielbare Demos sowie schrittweise neue Enthüllungen geplant.

Die lange Zurückhaltung ist dabei offenbar bewusst gewählt. Pearl Abyss habe aus früheren Erfahrungen gelernt, dass zu früh veröffentlichtes Material zu einer gewissen „Hype-Müdigkeit“ führen könne. DokeV soll deshalb erst wieder ausführlicher gezeigt werden, wenn das Spiel seine angestrebte Qualität und Vision entsprechend präsentieren kann.

Doke … was?

Inhaltlich wirft euch DokeV in eine bunte futuristische Welt, in der ein riesiger Konzern mithilfe von Robotern die Kontrolle übernommen hat. Deren KI basiert auf sogenannten Dokebi – koreanischen Geisterwesen aus der Folklore, die ihre Kraft aus menschlichen Träumen beziehen.

Ursprünglich wurde das Spiel noch als MMO angekündigt, davon rückten die Entwickler aber bereits vor einiger Zeit wieder ab. Heute beschreibt Pearl Abyss DokeV stattdessen als „Creature-Collecting, Open-World, Action-Adventure“. Was sich über ein paar Ecken schon nach Pokémon anhört.

via GamesRadar, Bildmaterial: DokeV, Pearl Abyss