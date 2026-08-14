Beast of Reincarnation überflügelt Marvel Tokon in Deutschland in der Launchwoche

Beast of Reincarnation legt einen zumindest gelungenen Start in den deutschen Verkaufscharts hin. In der zurückliegenden Woche konnte das Spiel der Pokémon Macher von Game Freak in den PS5-Rankings auf den Plätzen zwei und drei debütieren.

Vielleicht hätte es kumuliert sogar gereicht, um PS5-Sieger Assassin’s Creed Black Flag Resynced zu stürzen, doch GfK Entertainment erfasst wie gewohnt jede Handelsversion einzeln. So geht die Standard Edition von Beast of Reincarnation* auf Rang zwei ins Ziel, die Deluxe Edition landet auf Rang drei.

Plattformübergreifend kann Beast of Reincarnation an Assassin’s Creed Black Flag Resynced folgerichtig ebenfalls nicht anknüpfen. Auch an Minecraft (Rang zwei overall) ist kein Vorbeikommen. Die beiden Erstplatzierten verdrängen die Vorwochensieger Splatoon Raiders und Halo: Campaign Evolved.

Marvel Tokon: Fighting Souls ist der zweite Neueinsteiger der Woche. Die rasanten Kämpfe werden aber nur auf Platz fünf der PS5-Rankings ausgetragen. In den Xbox-Series-Charts gehen wie in der Vorwoche die vorderen Plätze an Halo: Campaign Evolved, Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Launch Edition und Forza Horizon 6. Hier landet Beast of Reincarnation auf Rang vier.

Die „Switch 2“-Charts zeigen sich ebenfalls unverändert im Vergleich zur Vorwoche. Hier kann Splatoon Raiders noch einmal die Spitze vor Mario Kart World verteidigen. Meistverkauftes Switch-Spiel ist Minecraft, das bald auch in einer Nintendo Switch 2 Edition erscheint.

Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak