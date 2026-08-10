Halo: Campaign Evolved steigt stark in Deutschland ein, aber für die Spitze reicht es nicht

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts wird es ein wenig ruhiger. Nach dem Einstieg von Splatoon Raiders kann der neue Nintendo-Hit auch in der letzten Woche die Spitze der plattformübergreifenden Charts verteidigen.

Gleich dahinter geht plattformübergreifend Halo: Campaign Evolved ins Ziel. Dabei dürfte eben auch geholfen haben, dass das Remake eben nicht nur für Xbox, sondern auch für PS5 erschienen ist. In diesen beiden Einzelrankings erklimmt Halo dann sogar auch jeweils den ersten Platz.

Dass es trotzdem nicht für den plattformübergreifend ersten Platz reicht, zeigt nur, wie stark Splatoon Raiders auf einer noch überschaubaren Hardware-Basis auch in der zweiten Woche war. In den PS5- und Xbox-Series-Rankings rückt Assassin’s Creed Black Flag Resynced jeweils auf den Silberrang.

Für Splatoon Raiders reicht es logischerweise auch in den „Switch 2“-Rankings für den ersten Platz vor Mario Kart World und Yoshi and the Mysterious Book. In den Rankings für die alte Switch geht Minecraft vor Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ins Ziel.

Bildmaterial: Halo: Campaign Evolved, Xbox Game Studios, Halo Studios