Wir wissen nichts zum Spiel und dennoch toppt das Zelda-Remake die Ranglisten – hinter GTA 6

Grand Theft Auto IV dürfte auch 2026 das meist erwartete Spiel des Jahres bleiben. Doch direkt dahinter sorgt ausgerechnet ein Nintendo-Klassiker für Aufsehen. Laut einer aktuellen Auswertung von The Game Business ist das Remake von Zelda: Ocarina of Time derzeit das am meisten erwartete Spiel des Jahres – sofern man GTA 6 ausklammert.

Für die Analyse wurden unter anderem Trailer-Aufrufe, Medienberichterstattung, Wunschlisten von IGN sowie Daten von LevelUp und GameDiscover ausgewertet. Und da sticht das Zelda-Remake einige hochkarätige Spiele aus.

Zelda übertrifft Marvel, Call of Duty und Co.

Obwohl Nintendo das Remake bislang nur mit einem kurzen Teaser vorgestellt hat, konnte Ocarina of Time in mehreren Kategorien überzeugen. So führt das Spiel die Trailer-Rangliste an und ließ dabei Titel wie Marvel’s Wolverine oder Call of Duty hinter sich. Gleichzeitig sorgte kaum ein anderes angekündigtes Spiel für so viel Berichterstattung in den Medien. Hier müssen wir uns wohl auch an die eigene Nase fassen.

Auch auf der Wunschliste der IGN-Community belegt das Remake den dritten Platz. Bei den Videoaufrufen landet es ebenfalls auf Rang drei – und das, obwohl Nintendo bislang nur wenige Details zum Spiel veröffentlicht hat.

The Game Business führt den Erfolg unter anderem auf die leidenschaftliche Zelda-Community zurück. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob sich dieses enorme Interesse am Ende auch in den Verkaufszahlen widerspiegeln wird.

Kann Ocarina of Time neue Rekorde aufstellen?

Mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom feierte Nintendo die größten Erfolge der Seriengeschichte. Beide Spiele verkauften sich zusammen weit über 50 Millionen Mal und hoben die Marke auf ein neues (kommerzielles) Niveau.

Klassisch aufgebaute Zelda-Abenteuer bewegen sich hingegen traditionell in einer anderen Größenordnung. Das erfolgreichste Spiel dieser Art ist bislang Twilight Princess mit knapp neun Millionen Verkäufen, dicht gefolgt vom ursprünglichen Ocarina of Time. Neuere Titel wie Link’s Awakening, Skyward Sword HD oder Echoes of Wisdomerreichten jeweils zwischen vier und sechs Millionen verkaufte Exemplare. Alle diese Zahlen stammen von The Game Business.

The Game Business geht deshalb davon aus, dass das Remake von Ocarina of Time durchaus das erfolgreichste klassische Zelda werden könnte. An die Verkaufszahlen der modernen Open-World-Abenteuer werde es voraussichtlich jedoch nicht heranreichen – auch wenn bislang noch immer kaum Informationen über das Spiel bekannt sind.

Eine ähnliche Auswertung gab es übrigens bereits rund um das Summer Game Fest. Welches Spiel dort die Spitzenposition belegte, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.

via The Game Business, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo