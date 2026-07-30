Branche News

Fable, Gears of War und Third-Party-Highlights: Xbox macht 25 Spiele bei der Gamescom spielbar

0

Vor einigen Tagen konnten die Veranstalter erstmals eine komplette Ausbuchung der verfügbaren Ausstellerflächen vermelden. Und so langsam füllen sich die Hallen auch mit den passenden Spiele-Listen der Publisher.

Sony hat mal wieder abgesagt, aber in diesem Jahr dürfen Gamescom-Besuchende auf Nintendo und Xbox zählen. Beide Hersteller hatten die Teilnahme schon vor längerer Zeit bestätigt und Xbox konkretisiert das Line-up nun als erster der beiden Riesen.

Insgesamt 25 Spiele an 140 Spielstationen werden bei Xbox in Halle 7 spielbar sein. Neben den größten First-Party-Highlights wie Gears of War: E-Day und Fable hat man wie immer auch einige hochkarätige Third-Party-Games wie Stranger Than Heaven, The Blood of the Dawnwalker oder Alien: Isolation 2 dabei.

Wer Köln nicht besuchen kann oder will, kann auch von zu Hause live dabei sein: „Xbox bringt Dir die Show mit Live-Übertragungen direkt aus dem Herzen des Xbox -Standes bis zu Dir nach Hause! Jeweils ab 16:00 Uhr Ortszeit am Mittwoch, dem 26. August, und am Donnerstag, dem 27. August kannst Du Interviews, besondere Gäste, Gameplay-Enthüllungen, neue Trailer und mehr auf unseren Kanälen entdecken.“

Diese Titel sind spielbar:

  • Call of Duty: Modern Warfare 4
  • Gears of War: E-Day
  • Minecraft Dungeons II
  • Fable
  • STRANGER THAN HEAVEN
  • METRO 2039
  • Halo: Campaign Evolved
  • Forza Horizon 6
  • Microsoft Flight Simulator 2024
  • Alien Deathstorm
  • Alien: Isolation 2
  • Armatus
  • Bad Magpie
  • The Blood of Dawnwalker
  • Castlevania: Belmont’s Curse
  • Crowsworn
  • Genigods: Nezha
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • STAR WARS Zero Company
  • Terrible Lizards
  • Turok: Origins
  • Valor Mortis

Bildmaterial: Xbox.

0 Kommentare

Zu diesem Beitrag gibt es noch keine Kommentare, besuche das Forum und sei der Erste der einen Kommentar hinterlässt!