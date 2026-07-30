Fable, Gears of War und Third-Party-Highlights: Xbox macht 25 Spiele bei der Gamescom spielbar

Vor einigen Tagen konnten die Veranstalter erstmals eine komplette Ausbuchung der verfügbaren Ausstellerflächen vermelden. Und so langsam füllen sich die Hallen auch mit den passenden Spiele-Listen der Publisher.
Sony hat mal wieder abgesagt, aber in diesem Jahr dürfen Gamescom-Besuchende auf Nintendo und Xbox zählen. Beide Hersteller hatten die Teilnahme schon vor längerer Zeit bestätigt und Xbox konkretisiert das Line-up nun als erster der beiden Riesen.
Insgesamt 25 Spiele an 140 Spielstationen werden bei Xbox in Halle 7 spielbar sein. Neben den größten First-Party-Highlights wie Gears of War: E-Day und Fable hat man wie immer auch einige hochkarätige Third-Party-Games wie Stranger Than Heaven, The Blood of the Dawnwalker oder Alien: Isolation 2 dabei.
Wer Köln nicht besuchen kann oder will, kann auch von zu Hause live dabei sein: „Xbox bringt Dir die Show mit Live-Übertragungen direkt aus dem Herzen des Xbox -Standes bis zu Dir nach Hause! Jeweils ab 16:00 Uhr Ortszeit am Mittwoch, dem 26. August, und am Donnerstag, dem 27. August kannst Du Interviews, besondere Gäste, Gameplay-Enthüllungen, neue Trailer und mehr auf unseren Kanälen entdecken.“
Diese Titel sind spielbar:
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Minecraft Dungeons II
- Fable
- STRANGER THAN HEAVEN
- METRO 2039
- Halo: Campaign Evolved
- Forza Horizon 6
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Alien Deathstorm
- Alien: Isolation 2
- Armatus
- Bad Magpie
- The Blood of Dawnwalker
- Castlevania: Belmont’s Curse
- Crowsworn
- Genigods: Nezha
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- STAR WARS Zero Company
- Terrible Lizards
- Turok: Origins
- Valor Mortis
Bildmaterial: Xbox.
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