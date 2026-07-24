Ungenutzte Pokémon – und was LEGO-Steine mit Pokémon Diamant und Perl zu tun haben

Fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Pokémon Diamant und Pokémon Perl sorgt ein lange verschollenes Entwickler-Dokument für spannende Einblicke hinter die Kulissen von Game Freak.

Eine bisher unveröffentlichte offizielle Dokumentation ist im Internet aufgetaucht und zeigt nicht nur frühe Spielszenen, sondern auch mehr als 100 verworfene Pokémon-Designs.

Die Dokumentation war bereits vor rund 19 Jahren von Serienproduzent Junichi Masuda in einem Blogeintrag erwähnt worden, blieb Fans jedoch bis heute verborgen. Nachdem zunächst eine DVD bei einer Auktion aufgetaucht war, wurde inzwischen offenbar eine weitere Kopie gesichert und vollständig veröffentlicht.

Verlorene Designs und LEGO als Entwicklungshilfe

Die rund einstündige Dokumentation begleitet die Entwicklung von Pokémon Diamant und Pokémon Perl und gewährt Einblicke in frühe Prototypen, Konzeptzeichnungen und zahlreiche Pokémon-Entwürfe, die es letztlich nie ins fertige Spiel geschafft haben.

Besonders interessant ist außerdem der Blick auf den Entwicklungsprozess der Spielwelt. Um Städte und Routen zu planen, griff Game Freak damals tatsächlich zu LEGO-Steinen. So konnten die Entwickler die Dimensionen und Höhenunterschiede der vollständig in 3D aufgebauten Spielwelt besser nachvollziehen, bevor diese digital umgesetzt wurden.

Kein Zusammenhang mit dem großen Game-Freak-Leak

Interessant ist außerdem, dass die Dokumentation nichts mit dem großen Game-Freak-Datenleck aus dem Jahr 2024 zu tun hat. Stattdessen stammt das Material von einer physischen DVD, die ursprünglich ausschließlich für interne Zwecke erstellt wurde.

Für Pokémon-Fans kommt der Fund zu einer ruhigen Phase der Reihe. Die nächsten Hauptspiele Pokémon Wind und Welle erscheinen erst im kommenden Jahr für Nintendo Switch 2. Zuvor dürfen sich Fans aber noch auf den ersten kostenpflichtigen DLC zu Pokémon Pokopia sowie ein kostenloses Update freuen. Welche interessanten Details habt ihr schon in der Doku entdeckt?

via GoNintendo, GamesRadar, Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak