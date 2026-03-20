Nintendo plant angeblich erste „Switch 2“-Revision – und der Grund ist eine EU-Regelung

Die Nintendo Switch 2 könnte in Europa künftig in einer leicht angepassten Version erscheinen. Das berichtet zumindest das japanische Wirtschaftsmedium Nikkei. Demnach arbeitet Nintendo an einer Revision der Konsole, bei der sich der Akku einfach austauschen lässt.

Ein wenig erinnert das an frühere Zeiten – etwa an den klassischen Game Boy, bei dem man einfach neue Batterien einsetzen konnte, wenn der Strom zur Neige ging. Wobei es natürlich jetzt einen ganz anderen Hintergrund hat.

EU-Regelung könnte Änderungen notwendig machen

Der Hintergrund für die mögliche Änderung liegt in der „EU-Batterieverordnung“, die bereits 2023 beschlossen wurde. Sie schreibt vor, dass Geräte mit tragbaren Batterien (Akkus) ab 27. Februar 2027 so gestaltet sein müssen, dass Verbraucher den Akku selbst austauschen können.

Laut Nikkei soll eine entsprechende „Switch 2“-Revision daher für den europäischen Markt geplant sein. Dabei könnten sowohl die Konsole selbst als auch die Joy-Con-Controller so angepasst werden, dass sich ihre Lithium-Ionen-Akkus leichter entfernen oder ersetzen lassen.

In anderen Regionen wie Japan oder den USA könnten hingegen weiterhin Geräte mit der bisherigen Bauweise verkauft werden. Allerdings merkt Nikkei an, dass ähnliche Änderungen auch dort möglich wären – insbesondere dann, wenn das Thema „Right to Repair“ für Verbraucher stärker an Bedeutung gewinnt.

Revisionen sind üblich

Hardware-Revisionen sind üblich, der Anlass aber oft ein anderer. Die meisten Fans kennen sie durch technische Verbesserungen oder gar neue Features. Die erste Switch bekam relativ früh beispielsweise eine äußerlich unveränderte Revision mit deutlich besserer Akkulaufzeit.

Erst vor kurzem sorgte die Switch 2 übrigens bereits mit einem anderen Feature für Schlagzeilen. Nintendo veröffentlichte ein Update mit dem sogenannten Handheld-Boost-Modus, der Switch-Spiele im mobilen Betrieb leistungsstärker laufen lassen kann. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie sich das Feature in der Praxis schlägt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo