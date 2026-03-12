Sumo Digital will Grafik auf PC-Niveau mit KI-gestützter Technologie auf Smartphones bringen

KI-Skalierer und KI-Bildverbesserer sind inzwischen allgegenwärtig. Erst vor kurzem verbesserte Sony seinen PSSR-Skalierer für die Playstation 5 Pro, die Ergebnisse beeindruckten selbst die Technikexperten von Digital Foundry. Der DLSS-Bildverbesserer auf der Nintendo Switch 2 sorgt ebenfalls für Ergebnisse, die mit der deutlich stärkeren Xbox Series S mithalten können.

Auf Mobilgeräten wird bisher meist darauf verzichtet. Dabei können die ARM-Chips in Smartphones und Tablets theoretisch auch KI-Skalierung und KI-Bildverbesserer nutzen – nicht über Raytracing-Einheiten wie bei den Konsolen, sondern über die KI-Einheiten wie beispielsweise bei den Windows 11 ARM Laptops (Auto SR).

Auch das testeten die Experten von Digital Foundry bereits und empfanden die Ergebnisse als überwiegend gut, insbesondere bei Spielen mit Comic-Look wie Borderlands 4. Diese Technik soll 2027 auch auf die Xbox kommen – als Erstes auf die Xbox Ally X, aber möglicherweise auch auf die Xbox Helix, welche nach aktuellen Gerüchten ebenfalls stärkere KI-Einheiten besitzen soll.

KI-Skalierung mit spezialisierten KI-Einheiten

Das britische Studio Sumo Digital, das euch als Entwickler von Team Sonic Racing und Sackboy: A Big Adventure sowie als Co-Developer mehrerer „Forza Horizon“-Spiele bekannt sein dürfte, kooperiert seit 2025 mit dem Chipentwickler Arm, um das neuronale Upscaling zu verbessern. So soll es endlich möglich sein, Grafik auf PC-Niveau auf mobilen Geräten darzustellen. Dazu sollen sogar die Chips angepasst werden.

Sumo Digital ist dabei ein früher Technologie-Tester und experimentiert mit KI-gestützten Grafikfunktionen. In zwei Wochen wollen sie ihre Erfahrungen auf dem Arm Developer Summit während der GDC 2026 in San Francisco vorstellen.

Sumo-CEO Gary Dunn verspricht viel und bezeichnet die Zusammenarbeit als „Paradigmenwechsel für mobiles Gaming“, während Chris Bergey, Arm-Manager für Edge-AI, betont, dass KI der Schlüssel sei, um Desktop-Grafikqualität auf mobile Plattformen zu bringen. Wir sind gespannt, ob sie die großen Versprechen halten können und die nächste Generation der KI-Upscaler tatsächlich auf den Smartphones beginnt.

