Resident Evil überholt Final Fantasy, aber Mario und Pokémon sind wohl nicht zu knacken

Das Remake von Resident Evil 2 war ein voller Erfolg für Capcom: Mit 19,75 Millionen verkauften Einheiten wird es zum erfolgreichsten Spiel der Reihe und landet somit noch vor dem bisherigen Spitzenreiter, Resident Evil 5, welches sich bis heute insgesamt 19,01 Millionen mal verkauft hat.

Aber auch Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Requiem verkaufen sich weiterhin hervorragend, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Capcom hervorgeht. Doch eine andere Zahl zur Serie macht derzeit die große Runde.

Capcom bestätigte nämlich auch, dass die „Resident Evil“-Reihe seit ihrem Debüt vor 30 Jahren nunmehr weltweit insgesamt 213 Millionen Exemplare verkauft hat. Damit hat sie Final Fantasy übertroffen, das Square Enix nach eigenen Angaben im letzten Monat auf 212 Millionen verkaufte Exemplare bezifferte.

Resident Evil steht nun auf der Rangliste der meistverkauften Game-Franchises aller Zeiten auf dem neunten Platz und ist außerdem die meistverkaufte japanische Spieleserie, die nicht von Nintendo veröffentlicht wurde. Dass die Verkäufe dieser beiden Marken auch noch eingeholt werden ist unwahrscheinlich. Super Mario steht bei fast 900 Millionen Einheiten.

via Polygon, GamesRadar, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom