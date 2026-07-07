Nintendo stellt den Verkauf der Switch in Europa ein – nach fast zehn Jahren ist Schluss

Knapp zehn Jahre lang hat uns die Nintendo Switch begleitet. Doch Anfang 2027 endet ihre Reise zumindest in Europa. Nintendo of Europe hat offiziell angekündigt, den Verkauf der gesamten originalen Switch-Familie einzustellen.

Verkauf endet im Februar 2027

Ab Mitte Februar 2027 wird Nintendo keine neuen Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch – OLED-Modell mehr an Händler ausliefern. Auch der Verkauf über den Nintendo Store wird zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Bereits ausgelieferte Konsolen bleiben natürlich weiterhin im Handel erhältlich, solange die Lagerbestände reichen. Diese Informationen können der offiziellen Nintendo-Website entnommen werden.

Für bestehende BesitzerInnen gibt Nintendo Entwarnung: Nintendo Switch Online sowie weitere Dienste sollen auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Auch die umfangreiche Spielebibliothek kann weiterhin genutzt werden.

Neue EU-Regeln dürften der Hauptgrund sein

Als wahrscheinlichster Grund gilt die neue EU-Batterieverordnung, die ab Mitte Februar 2027 greift. Während die Nintendo Switch 2 mit aktuellem Zubehör derzeit schrittweise in überarbeiteten Versionen mit austauschbaren Akkus erscheint, dürfte Nintendo bei der fast zehn Jahre alten Switch auf eine entsprechende Überarbeitung verzichten. Statt zusätzliche Ressourcen in eine auslaufende Hardware zu investieren, konzentriert sich das Unternehmen offenbar vollständig auf den Nachfolger.

Trotz ihres nahenden Abschieds bleibt die Nintendo Switch eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Mit zuletzt 155,37 Millionen verkauften Einheiten hat sie bereits den Nintendo DS überholt und liegt nur noch knapp hinter der PlayStation 2, die mit rund 160 Millionen Verkäufen weiterhin den Spitzenplatz hält. Außerhalb Europas dürfte die Switch daher noch etwas länger erhältlich bleiben – insbesondere in Japan, wo sie sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo