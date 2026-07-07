Nintendo hat die Lösung für eines der Probleme von Zelda: Ocarina of Time längst gefunden

Eine der größten Fragen rund um das kommende „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time lautet: Wie viel wird Nintendo überhaupt verändern? Für viele gilt das Abenteuer bis heute als eines der besten Spiele aller Zeiten. Andere denken dagegen sofort an einen ganz bestimmten Ort zurück – den berüchtigten Wassertempel.

Dabei müsste Nintendo das Rad gar nicht neu erfinden. Eine Lösung für eine der nervigsten Passagen im Spiel gibt es schließlich bereits seit Jahren. Spannend für Fans wird sein, herauszufinden, welche weiteren Neuerungen und Änderungen Nintendo einbaut.

Die 3DS-Fassung machte es deutlich angenehmer

Schon The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D für den Nintendo 3DS nahm einige sinnvolle Anpassungen am Wassertempel vor. Das größte Problem des Originals war der ständige Wechsel ins Menü, um die Eisenstiefel an- und auszuziehen. Im 3DS-Remake wurden diese stattdessen auf eine eigene Taste gelegt, wodurch sich der Spielfluss deutlich verbesserte.

Auch die Orientierung fiel leichter. Farbige Markierungen und zusätzliche Kamerahinweise halfen dabei, wichtige Wege und versteckte Schalter schneller zu finden, ohne den eigentlichen Rätselcharakter des Dungeons zu verändern.

Die richtige Balance finden

Sollte Nintendo diese Verbesserungen auch für das „Switch 2“-Remake übernehmen, dürfte das viele Fans freuen. Gleichzeitig gilt der Wassertempel trotz seines Rufs als wichtiger Bestandteil von Ocarina of Time. Zu viele Änderungen könnten den Schwierigkeitsgrad und damit einen Teil seines besonderen Charmes „verwässern“.

Genau hier dürfte die Herausforderung liegen: Die Komfortverbesserungen des 3DS-Remakes übernehmen, ohne den Dungeon zu stark zu vereinfachen. Offiziell hat Nintendo bislang noch keine Details zu möglichen Gameplay-Anpassungen verraten. Bis zum Veröffentlichungsdatum bleibt also offen, welche Lehren Nintendo aus früheren Neuauflagen ziehen wird.

Was den genauen Umfang der Neufassung betrifft, haben wir auch keine stichfesten Informationen. Erst letzten tauchte aber ein Preis bei einem bekannten Händler auf, der eventuell einige Rückschlüsse zulässt.

Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr auch ein Problem mit dem Wassertempel? Und haltet ihr die Anpassungen in der 3DS-Fassung für sinnvoll? Wie sollte Nintendo in der Neuauflage damit umgehen?

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo