Pokémon trifft Fußball: Klubs in Japan erhalten eigenes Pokémon und exklusives Merchandise

Die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Pokémon gehen weiter. Während vielerorts das Fußballfieber herrscht, startet The Pokémon Company nun eine ungewöhnliche Kooperation mit der japanischen J League: Jeder der 60 Profi-Vereine erhält ein offizielles Partner-Pokémon.

Exklusive Fanartikel nur im Stadion

Die Aktion umfasst alle drei Ligen der J League und läuft bis September. Wer in diesem Zeitraum ein Heimspiel seines Vereins besucht, erhält eine exklusive Tasche mit dem Vereinswappen und dem jeweiligen Partner-Pokémon. Insgesamt sollen eine Million dieser Taschen verteilt werden.

Kaufen kann man die Sammlerstücke allerdings nicht – sie werden ausschließlich an BesucherInnen der Heimspiele in den Stadien ausgegeben. Mehr Informationen und die Logos aller Vereine gibt es auf der offiziellen Website.

Pokémon und Fußball – eine bewährte Kombination

Die Zusammenarbeit reiht sich in eine ganze Reihe früherer Fußball-Kooperationen ein. Erst kürzlich arbeitete The Pokémon Company mit dem koreanischen Verein FC Seoul zusammen und veröffentlichte spezielle Fanartikel. Bereits 2019 entstand außerdem gemeinsam mit dem englischen Fußballverband eine Pokémon-Futsal-Aktion, bei der exklusive Sammelkarten an teilnehmende Kinder verteilt wurden.

Mit der neuen Partnerschaft zwischen Pokémon und der J League setzen die Verantwortlichen die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Reihe fort – und verbinden sie diesmal mit einer der beliebtesten Sportarten Japans. Welche Kombination aus Wappen und Pokémon findet ihr am besten? Welches Pokémon würdet ihr außerdem mit eurem Lieblingsverein assoziieren?

via VGC, Bildmaterial: The Pokémon Company