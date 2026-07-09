Obsidian cancelt Avowed-Sequel, entlässt über 50 Mitarbeitende – und entwickelt neues Fallout

Nachdem im Vorfeld bereits die Gerüchteküche brodelte, ist nun auch ganz offiziell klar: Der große Xbox-Reset resultiert in zahlreichen Entlassungen. Bis Ende des Geschäftsjahres sind 3.200 Stellenstreichungen geplant.

Auch Obsidian Entertainment scheint von diesen Maßnahmen betroffen, wie nun Jason Schreier von Bloomberg berichtet. Demnach habe das Studio mehrere Projekte, darunter eine geplante Fortsetzung zu Avowed, eingestellt und ein Viertel der Belegschaft entlassen. Gleichzeitig beginne die Arbeit an einem neuen Spiel der Fallout-Reihe.

Eine heute in Kalifornien veröffentlichte und Game File vorliegende WARN-Meldung (eine gesetzlich vorgeschriebene Vorabmitteilung bei Massenentlassungen) versieht die Entlassungen mit einer konkreten Zahl: 52 Mitarbeitende von Obsidian Entertainment seien entlassen worden.

Das neue Fallout werde unter der Leitung von Josh Sawyer entstehen, Obsidians Studio Design Director. Obsidian Entertainment entwickelte bekanntlich bereits Fallout: New Vegas. Der Ableger markiert den einzigen Titel im Fallout-Universum, den Bethesda Softworks nicht selbst entwickelte. Unter Fans genießt „New Vegas“ bis heute hohes Ansehen.

Die Entwicklung der nun eingestellten Avowed-Fortsetzung sei gut verlaufen und für eine Ankündigung im kommenden Jahr geplant gewesen. Offenbar passte das Projekt aber nicht in die Gesamtstrategie der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma – so jedenfalls mit der Entwicklung vertraute Personen gegenüber Bloomberg.

via Gematsu, Bildmaterial: Fallout 4, Bethesda