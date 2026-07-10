Pokémon GO wird zehn Jahre alt: McDonald’s feiert den Geburtstag mit besonderen Produkten

McDonald’s und Videospiele – das ist ein „fit“, wie man so schön sagt. Während wir hierzulande vor allem die populären Kollaborationen rund um Super Mario und Pokémon den Weg ins Happy Meal finden, darf sich Japan über ausgefallene Themen-Wochen wie zu Street Fighter und Dragon Quest freuen.

Auch die neueste Kollaboration ist aktuell noch Japan-exklusiv. Zum zehnten Geburtstag des von Pokémon GO gibt es erneut eine Zusammenarbeit mit dem Augmented-Reality-Spiel. In den letzten Jahren hat sich einiges getan: Von ursprünglich 150 Pokémon ist das Spiel nun auf über 940 Taschenmonster angewachsen.

Außerdem verzeichnet das Spiel über eine Milliarde Downloads. Auch das amerikanische Unternehmen Niantic hinter dem Spiel wurde inzwischen von der Saudi-arabischen Savvy Games Group aufgekauft. Vom großen Hype-Sommer, als gefühlt die ganze Welt Pokémon GO spielte, ist man inzwischen weit entfernt. Aber erfolgreich ist Pokémon GO nach wie vor.

Dieses Mal plant McDonalds in Japan beispielsweise, dass sämtliche McDonalds-Filialen zu PokéStops werden – sechs Wochen lang, vom 20. Juli bis zum 1. September. An neuen Produkten gibt es beispielsweise eine Pikachu-Box mit dem Namen Summer Chance Bag 2026.

Aktuell werden bereits Silhouetten von einem speziellen Event-Burger und einem Spielzeug gezeigt. Die Produkte werden derzeit in den sozialen Medien wie bei Twitter nach und nach enthüllt. Weitere Informationen gibt es in Kürze auf der offiziellen Webseite. Es folgt eine weitere Pokémon-Kollaboration zum Sammelkartenspiel im August.

via GoNintendo, Facebook, PokeZentrum, Bildmaterial: McDonald’s