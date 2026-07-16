Keine Überraschung: Sony PlayStation kehrt der Gamescom 2026 den Rücken

Das wird PlayStation-Fans sicher kaum überraschen, aber vielleicht enttäuschen: Sony Interactive Entertainment wird auch in diesem Jahr keinen eigenen Stand im Rahmen der Gamescom auffahren.
Zu zeigen gäbe es eigentlich genug: Mitte September steht mit Marvel’s Wolverine bereits der nächste große Blockbuster der „Spider-Man“-Macher von Insomniac Games ins Haus. Im Rahmen der jüngst angestoßenen Vorbestell-Phase zum heiß erwarteten Grand Theft Auto VI positionierte sich Sony zudem als enger Kooperationspartner von Rockstar Games.
Zuletzt gab sich Sony übrigens im Rahmen der Gamescom 2019 die Ehre – damals noch zur PlayStation-4-Ära. Die Absage dürfte also kaum überraschen. Aber: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren drückt sich Sony in diesem Jahr um ein offizielles Statement zur Nicht-Teilnahme. Warum man der Messe in diesem Jahr fernbleibt, lässt sich also nur spekulieren.
Ein Trostpflaster: Sonys Wegbleiben von der Messe bedeutet nicht, dass auch Geoff Keighleys Opening Night Live ohne PlayStation-exklusive Titel auskommen muss. Gut möglich, dass Sony hier interessante Ankündigungen bereithält. Im vergangenen Jahr nutzte man die Bühne etwa, um für Ghost of Yōtei zu werben.
Mit Nintendo und Xbox sind die beiden anderen Big Player der Branche übrigens wieder mit von der Partie. Die Details lest ihr hier.
via GamesWirtschaft, Bildmaterial: PlayStation
5 Kommentare
Die haben Angst vor gewissen Aktionen verärgerter Kunden, schätze ich. Fliegende Eier wären da noch das Mindeste
Wahrscheinlich steht das nicht im Zusammenhang, die Planungen für die Gamescom begannen lange vor der Bekanntgabe des Disc-Aus.
Aber ja, fliegende Eier wären dennoch zu befürchten gewesen!
Seit 2019 wirkt Sony, hinsichtlich der Gamescom, wie ein versnobbtes Kind, das stets eine separate Einladung mit Extrawürsten voraussetzt. "Wie!? Schon wieder kein roter Teppich, Champus und Handküsschen!? Nee, wir bleiben draußen!"
Edith: Keine Extrawürste, dafür Wurstfinger, die Fünfte.
Die GamesCom ist ein gefährlich überlaufenes Volksfest, auf dem Spieler für 31,50 € fünf Stunden bei brütender Hitze irgendwo anstehen und dann bestenfalls fünf Minuten unter den bösen Blicken der Nachfolger irgendeinen egalen Murks anzocken dürfen, sofern der Hitzekollaps nicht vorher kommt.
Wer stellt da überhaupt noch seine Spiele aus?
... ach so ja. Cloud Imperium Games.
Eine offizielle Liste der Aussteller gibt's übrigens noch nicht. Nur eine lange Liste der Leute, die abgesagt haben. Die gamescom kommt mir inzwischen fast so beliebt vor wie Trumps 250-Jahr-Feier.
Ich denke auch nicht, dass die Sachen mit den Discs und dem fernbleiben der Gamescom in Relation zueinander stehen, aber es ist halt ein netter Nebeneffekt, dass man so den aufgebrachten Fans aus dem Weg geht. Sony ist da als Aussteller traditionell ja schon nicht dabei. Gleiches hat man ja bei der E3 gemacht, als es die noch gab. Der Stachel sitzt da glaube ich etwas tiefer und reicht zurück zu der E3 von 2018 mit dem Flötenspieler und als man die Presseleute durch zig verschiedene Hallen während der PK gehetzt hat. Das kam weder bei der Presse gut an und auch bei den Zuschauern. Das war dann auch der Moment, wo man langsam Messen den Rücken kehrte und mittlerweile alles nur noch in diesem eigenem Kosmos sehr isoliert abläuft bei Sony.
Ist jetzt aber auch nicht so, dass Nintendo da ne so viel größere Präsenz auf Messen hat. Die sind ja meistens nicht einmal bei den Keighley-Shows vertreten. Microsoft ist ja sowieso fast immer und überall bei solchen Events vertreten und bei der Gamescom ist häufig Nintendo als Aussteller am Start. Weiß gar nicht, ob die letztes Jahr dabei waren aber dieses Jahr sind sie es und vielleicht zeigt man dann mal was zu Ocarina of Time. Würde sich sehr gut anbieten.
Wie sehr mit das mit Ocarina of Time befasst zeigt mein Traum von vergangener Nacht. Das Spiel war auf einmal kein Remake mehr sondern ein Demake mit dem gleichen Stil von A Link Between Worlds
Aber auch GTA VI hatte ich kürzlich in einem wirren Traum bereits gespielt. Dort gab es ein komplett bizarres Minispiel, wo du Kopfgelder einstreichen musstest und sobald das eingefahren wurde, hast du in der realen Welt einen Briefumschlag von Sony und Rockstar mit Sammelkarten zu dieser Person aus dem Kopfgeld erhalten. Sollte es das Feature mal irgendwo geben, hat man sich die Idee aus diesem Beitrag hier geklaut
Die Sache mit GTA VI ist natürlich schon bizarr genug. Oder einfach nur arrogant? An dem Tag, wo die Vorbestellungen Live gingen, hätte man Trailer 3 droppen können. Man kann ja jetzt auch absolut nicht mehr behaupten, man habe kein Material dafür oder so nen Kram. Worauf man hier genau wartet, weiß nur Rockstar. Ich glaube, den Trailer könnten sie auch ohne Sony droppen, genauer gesagt, Rockstar wird vermutlich derzeit bei der negativen Publicity wohl größere Marketing-Stunts in Zusammenarbeit mit Sony vermeiden.
Aber auch Rockstar würde sich aktuell wohl die Finger verbrennen, sobald die einen neuen Trailer veröffentlichen. Das Spiel erscheint temporär auch nur digital und selbst dort, da bin ich mir sicher, würden die Kommentare sich wohl hauptsächlich um das Disc-Aus bei Sony drehen. Aktuell einen Teufelskreis, den man da in Gang gebracht hat und nach wie vor verstehe ich nicht, wie man bei Sony diesen Zeitpunkt auswählen konnte, wo man zuvor schon das Theater um GTA hatte. Ich glaube mittlerweile echt, die haben alle ein und den selben Medienberater, einen gewissen, ehemaligen Berater von BlackRock, der als Hobby in seiner Freizeit Politiker ist Man kann unmöglich zufällig in so viele Fettnäpfchen treten wie es aktuell in der Videospielbranche der Fall ist.