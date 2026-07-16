Keine Überraschung: Sony PlayStation kehrt der Gamescom 2026 den Rücken

Das wird PlayStation-Fans sicher kaum überraschen, aber vielleicht enttäuschen: Sony Interactive Entertainment wird auch in diesem Jahr keinen eigenen Stand im Rahmen der Gamescom auffahren.

Zu zeigen gäbe es eigentlich genug: Mitte September steht mit Marvel’s Wolverine bereits der nächste große Blockbuster der „Spider-Man“-Macher von Insomniac Games ins Haus. Im Rahmen der jüngst angestoßenen Vorbestell-Phase zum heiß erwarteten Grand Theft Auto VI positionierte sich Sony zudem als enger Kooperationspartner von Rockstar Games.

Zuletzt gab sich Sony übrigens im Rahmen der Gamescom 2019 die Ehre – damals noch zur PlayStation-4-Ära. Die Absage dürfte also kaum überraschen. Aber: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren drückt sich Sony in diesem Jahr um ein offizielles Statement zur Nicht-Teilnahme. Warum man der Messe in diesem Jahr fernbleibt, lässt sich also nur spekulieren.

Ein Trostpflaster: Sonys Wegbleiben von der Messe bedeutet nicht, dass auch Geoff Keighleys Opening Night Live ohne PlayStation-exklusive Titel auskommen muss. Gut möglich, dass Sony hier interessante Ankündigungen bereithält. Im vergangenen Jahr nutzte man die Bühne etwa, um für Ghost of Yōtei zu werben.

Mit Nintendo und Xbox sind die beiden anderen Big Player der Branche übrigens wieder mit von der Partie. Die Details lest ihr hier.

via GamesWirtschaft, Bildmaterial: PlayStation