Pokémon Pokopia rückt Zorua und seine Fähigkeit mit neuem Event ins Rampenlicht

Die Tarnfähigkeit von Zorua gehört im Einzelspieler für viele eher zu den unterschätzten Mechaniken in Pokémon Pokopia. Mit dem nächsten zeitlich begrenzten Event steht genau diese Fähigkeit nun allerdings im Mittelpunkt.

Vom 19. Juli 2026 um 05:00 Uhr bis zum 27. Juli 2026 um 04:59 Uhr (Ortszeit) veranstaltet The Pokémon Companydas Event „Zoruas Schnappspielturnier“.

Tarnen, verstecken und Bestzeiten aufstellen

Sobald ihr Pokémon Pokopia startet, wartet Zorua vor einem wiederaufgebauten Pokémon-Center auf euch. Dort könnt ihr das Schnappspielturnier starten und eure Tarnungskünste unter Beweis stellen. Je nach Leistung winken verschiedene Belohnungen – darunter auch ein besonderer Pokal.

Voraussetzung für die Teilnahme ist allerdings, dass ihr mindestens ein Pokémon-Center wiederaufgebaut habt. Außerdem könnt ihr das Event gemeinsam mit anderen auf einer „fremden Welt“ oder einer Online-Insel bestreiten. Im Mehrspielermodus zählt dabei die schnellste Zeit aller Teilnehmenden als Rekord der jeweiligen Welt. Mehr Informationen bekommt ihr auf der offiziellen Website.

Der Erweiterungspass folgt im August

Mit dem Zorua-Event geht The Pokémon Company den Weg regelmäßiger Inhalte für Pokémon Pokopia weiter. Erst vor Kurzem stand das Jirachi-Event im Mittelpunkt.

Der nächste große Inhalt lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten: Bereits im August erscheint der erste Teil des Erweiterungspasses. Welche Neuerungen euch dort erwarten, haben wir bereits in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo