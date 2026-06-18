Sogar das ist ein Event: Rockstar verrät, wann ihr Grand Theft Auto VI vorbestellen könnt.

Da ist man nur mal schnell Kaffee kochen: Eilmeldung bei GamesWirtschaft, der gesamte Social-Feed voll mit dem Boxart. Die Reise nach Mekka beginnt am 25. Juni mit eurer Vorbestellung. Denn natürlich werdet ihr das Spiel, das es nach seiner Veröffentlichung sowieso bei jedem Straßenhändler geben wird, vorbestellen.

Rockstar Games hat heute bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen zu Grand Theft Auto VI am 25. Juni beginnen werden. Neben den digitalen Stores sollt ihr dann auch schon bei ausgewählten Händlern zugreifen können. Interessant wird sein: der Preis.

Grand Theft Auto VI ist seit dem letzten Jahr das vorherrschende Thema in der Branche. Seit es verschoben wurde, ist es auch in diesem Jahr das vorherrschende Thema in der Branche. Erst vor einigen Wochen hatte Strauss Zelnick, der spielbare Charakter aus WWE 2K26, den 19. November 2026 einmal mehr als geplanten Termin der Veröffentlichung bekräftigt.

Die jetzt startende Vorbestellerphase spricht dafür, dass es diesmal auch klappt. Die Marketing-Phase dürfte anschließen und wenngleich Grand Theft Auto VI wohl kaum klassische Werbung braucht, so dürfte das Marketing wohl trotzdem exorbitant ausfallen. Vielleicht gibt es ja sogar noch einen Trailer?

Ein Blick auf Vice City

Auf der offiziellen Website gibt es derweil einen Blick auf Vice City und eine Cover-Art-Animation. Dazu führt man ein: „Als ein simples krummes Ding Jason und Lucia in eine kriminelle Verschwörung verwickelt, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, findet sich das junge Verbrecherpärchen auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder – dazu gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander verlassen zu müssen, wenn sie überleben wollen.“

Bildmaterial: Rockstar Games