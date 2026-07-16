Das „Switch 2“-Exklusivspiel der Souls-Macher lädt zum Netzwerktest kurz vor der Gamescom

FromSoftware hat endlich Nägel mit Köpfen gemacht und den konkreten Zeitraum für den geschlossenen Netzwerktest zu ihrem nach wie vor recht mysteriösen neuen Titel The Duskbloods verkündet.

Vom 21. August bis zum 24. August 2026 wird das Event stattfinden – kurz vor der Gamescom-Woche. Wer vorab einen Blick auf das Spiel werfen möchte, kann sich zwischen dem 22. und 28. Juli für die Teilnahme bewerben.

Ein wichtiges Detail am Rande ist, dass für das Mitspielen ein aktives Abonnement von Nintendo Switch Online vorausgesetzt wird. Da es sich um einen globalen Test handelt, müsst ihr euch für Deutschland auf recht ungewohnte Uhrzeiten einstellen. Die genauen Zeiten der Tests findet ihr unten.

Belastungsprobe für das Multiplayer-System

FromSoftware nutzt den Netzwerktest primär, um die technischen Aspekte auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor der offizielle Service startet. Im Fokus stehen dabei großflächige Server-Belastungstests, bei denen eine hohe Anzahl gleichzeitiger SpielerInnen simuliert wird. Außerdem möchte das Entwicklerteam das Zusammenspiel in unterschiedlichen Netzwerkumgebungen testen und wertvolle Daten für das allgemeine Game-Balancing sammeln.

Inhaltlich dürft ihr euch auf Multiplayer-Matches einstellen, in denen bis zu acht Spieler gleichzeitig miteinander oder gegeneinander antreten können. Da es sich um eine frühe Entwicklungsphase handelt, weist FromSoftware explizit darauf hin, dass im Spielverlauf noch vermehrt Fehler und Bugs auftreten können.

Die (deutschen) Testzeiten:

Freitag, 21. August: 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Samstag, 22. August: 04:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Samstag, 22. August: 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Sonntag, 23. August: 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Montag, 24. August: 04:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Die Veröffentlichung von The Duskbloods ist weiterhin für das Jahr 2026 geplant und wird exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Anmeldung zum Test findet ihr auf der offiziellen Seite.

Bildmaterial: The Duskbloods, From Software