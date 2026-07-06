Japanische Spieler küren Nintendo zum beliebtesten Studio – und das sagt Nintendo dazu

Im Rahmen seines 40-jährigen Jubiläums führte das japanische Spielemagazin Famitsu eine große Umfrage mit mehr als 5.000 TeilnehmerInnen durch. Dabei wurden unter anderem die beliebtesten Spiele, Charaktere und Entwickler abgefragt. Den ersten Platz in der Kategorie „Lieblings-Spieleentwickler“ sicherte sich Nintendo.

In einer von Nintendo Everything übersetzten Stellungnahme bedankte sich das Unternehmen für die Auszeichnung und erklärt, dass man trotz einer großen Entwicklung in den letzten 40 Jahren an einer Prämisse auch weiterhin festhält.

„Originalität“ steht seit 40 Jahren im Mittelpunkt

Nintendo schreibt: „Vielen Dank, dass ihr Nintendo zur Nummer 1 unter den ‚Spielentwicklern, die ich mag‘ gewählt habt. Wir freuen uns außerdem sehr, dass Mario und ‚The Legend of Zelda‘ so gut angekommen sind.“

Weiter erklärt das Unternehmen, dass sich die Spieleentwicklung in den vergangenen vier Jahrzehnten zwar stark verändert habe, eines jedoch stets gleich geblieben: „Wir haben ‚Originalität‘ weiterhin als unser zentrales Thema beibehalten.“

Abschließend betont Nintendo, auch in Zukunft weiterhin an einzigartiger Unterhaltung arbeiten zu wollen: „Nintendo wird auch weiterhin neue Wege beschreiten und dabei einzigartige Unterhaltungsangebote anstreben, die nur wir schaffen können.“

Und die Mitbewerber?

Am Ende fällt die Reaktion allerdings so aus, wie man sie von einem Unternehmen erwarten würde. Nintendo bedankt sich für die Auszeichnung, betont die eigene Philosophie und blickt mit optimistischen Worten in die Zukunft. Die Top 5 sieht übrigens so aus:

Nintendo Square Enix Capcom Atlus FromSoftware

Neben dem beliebtesten Entwickler stellte Famitsu den TeilnehmerInnen noch zahlreiche weitere Fragen. So wurde unter anderem abgestimmt, welches Spiel man gerne noch einmal zum ersten Mal erleben würde oder welche Klassiker aus Sicht der Community dringend eine Neuauflage erhalten sollten. Auch diese Ergebnisse haben wir bereits für euch zusammengefasst.

Könnt ihr den ersten Platz verstehen und, wenn nein, welcher Entwickler würde bei euch auf dem Treppchen landen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo