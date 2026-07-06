In Cyber Paranoia kämpft ihr gegen den Psycho-Horror mit einem gutaussehenden Androiden

Otome-Dating-Spiele sind aktuell im Trend, nicht zuletzt wegen des Erfolges von Love and Deepspace. Eine Indie-Entwicklerin gibt dem Genre jetzt einen ganz eigenen Spin: Cyber Paranoia ist ein psychologisches Romance-Abenteuer im medizinischen Setting.

Genauer gesagt spielt das Spiel in einer psychiatrischen Behandlungseinrichtung. Nachdem ihr verschleppt wurdet, wacht ihr ohne Erinnerungen in eurer Zelle auf, nur um zu erfahren, dass ihr eine gefährliche Krankheit in euch tragt, die isoliert und kuriert werden muss.

Eure einzige Chance: 40 Behandlungssitzungen absolvieren – und dabei möglichst nicht den Verstand verlieren. Eure einzigen sozialen Kontakte sind die Ärzte, welche täglich Tests und Experimente an euch durchführen, sowie ein Android, den ihr euch nach euren Wünschen gestalten könnt.

Aber schnell wird klar: Euer Android ist vielleicht menschlicher als die behandelnden Ärzte und euer Betreuer, auf dessen Geheiß ihr hier seid. Der Android möchte durch wiederholte Aktionen gelevelt werden. In den Therapiesitzungen geht es um Menschlichkeit und Kommunikation, technische Fähigkeiten, Gehorsamkeit, zwischen-„menschlichen“ Kontakt, und dem Umgang mit negativen Erfahrungen. All das wird in messbaren Statistiken festgehalten – oder zumindest versucht, so gut es geht.

Wertet den Androiden auf

Wie ihr den Androiden aufwertest, hängt von euren persönlichen Vorlieben ab. Wenn ihr seine Menschlichkeit und Verliebtheit erhöht, kann er sich stärker zu euch hingezogen fühlen, während eine Steigerung seines Gehorsams dazu führt, dass er Befehle weniger wahrscheinlich verweigert.

Eure Entscheidungen und Upgrade-Optionen bestimmen nicht nur, welches von über 30 Enden ihr erhaltet. Sie prägen auch die Persönlichkeit des Androiden und die Richtung der Story, die entweder herzerwärmend oder sehr düster ausfallen kann; die Entwicklerin warnt, dass einige Routen explizite Inhalte enthalten, darunter Gewalt, psychischen Missbrauch, medizinische Eingriffe und erwachsene Themen.

Cyber Paranoia bietet über 300.000 Wörter an Story-Inhalt, der CG-Artstil ist handgezeichnet. Eine Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar und läuft in unserer ersten Anspielsession auch problemlos auf Android via GameNative.

Preview von Noisy Pixel:

via Automaton Media, Bildmaterial: Cyber Paranoia