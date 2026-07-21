„Habe mich geirrt“ – das sagt der NieR-Schöpfer zum Verschwinden physischer Spiele

Vor rund zweieinhalb Wochen sorgte Sony mit der Ankündigung für Aufsehen, ab 2028 keine neuen physischen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen. Die Entscheidung löste eine Welle der Kritik aus – sowohl unter SpielerInnen als auch in der Branche.

Nachdem sich bereits z. B. Hideo Kojima zu Wort gemeldet hatte, äußert nun auch NieR-Schöpfer Yoko Taro seine Sorgen über die Zukunft physischer Spiele.

Yoko Taro sieht das Ende einer Ära

Auslöser seiner Aussagen war ein Beitrag auf Twitter (übersetzt von GamesRadar), in dem Yoko Taro seine physische Version von Hi-Fi Rush präsentierte. Anschließend erklärte er, dass ihn das Verschwinden physischer Datenträger traurig stimme: „Persönlich bin ich traurig über den Verlust physischer Medien, aber ich schätze, so entwickelt sich die Zukunft.“

Der Entwickler erklärt weiter, dass er lange davon ausgegangen sei, Publisher würden auch künftig an physischen Veröffentlichungen festhalten – zumindest in Form hochwertiger Sammler- oder Limited Editions. Schließlich biete die Kontrolle über den physischen Vertrieb gegenüber rein digitalen Plattformen durchaus Vorteile. Mittlerweile glaube er jedoch, dass sich die Branche endgültig in eine andere Richtung bewege.

Auch Nintendos Game-Key Cards bereiten ihm Sorgen

In diesem Zusammenhang spricht Yoko Taro auch die umstrittenen Game Key Cards der Nintendo Switch 2 an. Diese enthalten nicht mehr das eigentliche Spiel auf der Karte, sondern dienen lediglich als Schlüssel zum Download der Software.

Er bezeichnet das Konzept als verwirrender als klassische Module und verweist auf den großen Hinweis auf der Verpackung, der Käufer darauf aufmerksam macht, dass es sich lediglich um eine Game-Key Card handelt: „Switch-2-Keycards sind verwirrender als normale ROMs“, und weiter: „Ich schätze, das ist einfach die Zukunft …“

Damit reiht sich Yoko Taro in die wachsende Zahl prominenter Stimmen ein, die das Ende physischer Spiele kritisch sehen. Auch wenn der Wandel für ihn offenbar unausweichlich scheint, macht er keinen Hehl daraus, dass er den Verlust klassischer Datenträger bedauert.

via GamesRadar, Bildmaterial: Square Enix