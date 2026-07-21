Wie die Presse 2019 zu Zelda: Tears of the Kingdom bewusst „getäuscht“ wurde

Erst vor wenigen Tagen berichteten die ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang, wie streng geheim die Enthüllung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Jahr 2019 selbst innerhalb von Nintendo gehalten wurde.

Nun gibt es einen weiteren spannenden Blick hinter die Kulissen. Der frühere Kotaku-Chefredakteur Stephen Totilo schildert in einem Video seine Perspektive auf die damalige Überraschung – und erklärt, dass selbst die Presse bewusst nicht die vollständige Nintendo Direct zu sehen bekam.

Nintendo zeigte der Presse eine gekürzte Nintendo Direct

Wie Totilo erklärt, lud Nintendo ausgewählte Medienvertreter vor der E3 2019 traditionell dazu ein, die Nintendo Direct bereits unter einer strengen Geheimhaltungsvereinbarung anzusehen. Normalerweise entsprach diese Vorabversion der später veröffentlichten Präsentation.

Diesmal war das jedoch anders. Die Journalisten sahen lediglich eine gekürzte Version, die mit der Ankündigung von Banjo-Kazooie für Super Smash Bros. Ultimate endete. Auch die unter Embargo verschickte Pressemitteilung trug bereits den Zusatz „final“ und enthielt keinerlei Hinweis auf das neue Zelda.

Erst als die Nintendo Direct live ausgestrahlt wurde, folgte plötzlich ein zusätzlicher Trailer – die erste Ankündigung des damals noch namenlosen Nachfolgers von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Totilo erinnert sich daran, dass selbst erfahrene Journalisten in diesem Moment völlig überrascht wurden. Erst nachträglich wurde auch die offizielle Pressemitteilung um einen kurzen Absatz zur Zelda-Enthüllung ergänzt.

Die Aussagen von Kit & Krysta ergeben plötzlich Sinn

Totilo erklärt, dass die Schilderungen von Kit Ellis für ihn vieles im Nachhinein verständlich machen. Ellis hatte zuvor berichtet, dass selbst innerhalb von Nintendo of America nur weniger als zehn Personen vorab von der Enthüllung wussten. Entsprechend seien auch sämtliche Marketingunterlagen zunächst ohne den Zelda-Trailer vorbereitet worden.

Aus Sicht der Presse sei dieser ungewöhnliche Schritt zwar überraschend gewesen, gleichzeitig könne er Nintendos Entscheidung nachvollziehen. Schließlich wollte das Unternehmen den wohl größten Überraschungsmoment der E3 2019 unbedingt bis zur letzten Sekunde geheim halten – und das offenbar mit Erfolg.

via GameFile, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo