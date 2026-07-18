Ex-Nintendo-Mitarbeiter berichten: Wer Geheimnisse verriet, riskierte seinen Job

Dass Nintendo seine Projekte bis zur offiziellen Enthüllung möglichst geheim halten möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Trotzdem gelangen immer wieder Informationen vorab an die Öffentlichkeit – zuletzt etwa rund um das inzwischen offiziell angekündigte „Remake“ von Zelda: Ocarina of Time.

Nun haben zwei ehemalige Nintendo-Mitarbeiter darüber gesprochen, wie streng das Unternehmen intern mit vertraulichen Informationen umgeht. In ihrem Kit & Krysta Podcast schildern die ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang, wie ernst der Umgang mit geheimen Projekten genommen wurde.

„Ein Fehler kann deine Karriere beenden“

Informationen seien ausschließlich nach dem Need-to-know-Prinzip weitergegeben worden. Wer vertrauliche Daten fahrlässig weitergab oder sogar ein unveröffentlichtes Produkt verlor, musste laut Ellis mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes rechnen.

Yang ergänzt, dass das Wissen über unangekündigte Projekte innerhalb des Unternehmens als eine Art Vertrauensbeweis galt. Gleichzeitig sei es aber auch eine große Belastung gewesen. Selbst gegenüber Kolleginnen und Kollegen habe man oft bewusst keine Informationen teilen dürfen, obwohl dies die eigene Arbeit manchmal erleichtert hätte. Sollte ein Leak auf eine bestimmte Person zurückzuführen sein, sei klar gewesen, dass dies das Ende der Karriere bei Nintendo bedeuten könne.

Die beiden hatten bereits zuvor erklärt, dass die Enthüllung des Remakes zu Zelda: Ocarina of Time ihrer Meinung nach durch die Berichte bekannter Insider an Überraschung verloren habe. Nintendo dürfte entsprechend wenig begeistert über die vorzeitigen Informationen gewesen sein.

Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Nintendo hier keineswegs allein ist: Wer sensible Firmengeheimnisse ausplaudert, riskiert auch in vielen anderen Unternehmen und Branchen arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung. Das ist in der Wirtschaft grundsätzlich gängige Praxis.

Aussagen mit etwas Vorsicht genießen

Auch wenn Kit Ellis und Krysta Yang regelmäßig spannende Einblicke in ihre Zeit bei Nintendo geben, sollten ihre Aussagen nicht automatisch als endgültige Wahrheit verstanden werden. Beide waren im Marketing- und PR-Bereich tätig und wahrscheinlich nicht direkt an der Entwicklung der Spiele beteiligt.

Von 2013 bis 2021 moderierten und produzierten Kit und Krysta die wöchentliche YouTube-Show Nintendo Minute. Beide verließen Nintendo im Jahr 2022, nachdem das Unternehmen seinen Standort in San Francisco geschlossen hatte.

In der Vergangenheit sorgten die beiden bereits mehrfach mit Aussagen über Nintendo für Schlagzeilen – etwa mit der Behauptung, das Unternehmen würde fertige Spiele bewusst zurückhalten, um den Veröffentlichungsplan flexibel gestalten zu können. Wie tief ihre Einblicke tatsächlich in interne Entwicklungs- und Unternehmensentscheidungen reichten, lässt sich von außen allerdings nur schwer beurteilen.

Ihre Einschätzungen bleiben daher interessante Erfahrungsberichte ehemaliger Mitarbeiter, sollten aber stets mit einer gewissen Distanz betrachtet werden.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo