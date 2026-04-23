Echt wahr: Nintendo bunkerte fertige Spiele – Ex-Nintendo-Mitarbeiter packen aus

In einer aktuellen Folge des Kit & Krysta Podcast haben die ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang interessante Einblicke in Nintendos Veröffentlichungsstrategie gegeben. Demnach sei es in der Vergangenheit durchaus üblich gewesen, fertige Spiele bewusst zurückzuhalten, um sie zu einem strategisch passenden Zeitpunkt zu veröffentlichen. Etwas, das in der Branche als „offenes Geheimnis“ gilt und jetzt de facto von zwei ehemaligen Mitarbeitenden „bestätigt“ wurde.

„Nintendo Vault“ als Erfolgsfaktor

Laut den beiden habe Nintendo regelmäßig fertige Projekte – insbesondere Remakes oder Ports – „auf Halde gelegt“, um Lücken im Release-Kalender zu vermeiden. Wörtlich heißt es im Podcast: „Das ist in der Vergangenheit tatsächlich oft vorgekommen, dass viele dieser Titel einfach im Nintendo-Archiv verstaut wurden […] und wann immer eine Lücke im Veröffentlichungskalender auftaucht, bringen sie einfach einen dieser Ports heraus.“

Diese Strategie habe maßgeblich dazu beigetragen, den Lebenszyklus der Nintendo Switch so konstant zu halten. Durch vorbereitete Titel konnte Nintendo flexibel reagieren und kontinuierlich neue Titel zu liefern.

Ein aktuelles Beispiel könnte allerdings Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden sein. Das Spiel wurde bereits vor rund einem Jahr von der USK eingestuft, erschien aber erst deutlich später – ein möglicher Hinweis darauf, dass es länger „in der Hinterhand“ lag.

Switch 2 bringt neue Herausforderungen

Gleichzeitig betonen die beiden, dass sich diese Strategie mit der Nintendo Switch 2 möglicherweise verändert hat. Die Entwicklung moderner Spiele dauere länger und sei komplexer geworden.

So heißt es weiter: „Ich habe den Eindruck, dass sie selbst etwas überrascht waren, was die Entwicklung für die Switch 2 angeht … vielleicht haben sie alles aufgebraucht, was sie in ihrem Fundus hatten.“

Nintendo könnte sich daher inzwischen in einer ähnlichen Situation wie andere große Publisher befinden – mit höherem Druck, regelmäßig neue Titel in größerem Umfang zu liefern.

Auch wenn vieles Spekulation bleibt, zeigen die Aussagen: Hinter den Veröffentlichungen steckt oft mehr Strategie, als es auf den ersten Blick scheint. Auf welches Spiel aus dem „Nintendo Vault“ wartet ihr noch sehnsüchtig?

via Genki, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft