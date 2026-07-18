Steiff kündigt limitierte Pokémon-Sammlerfigur an – so könnt ihr sie bekommen

Nach zahlreichen Plüschtieren und Sammelartikeln erwartet Pokémon-Fans schon bald eine ganz besondere Kooperation. Über einen Instagram-Post und einen Teaser auf der offiziellen Steiff-Webseite haben Pokémon und Steiff eine gemeinsame Sammlerfigur angekündigt.

Zwar wurde das Pokémon bislang noch nicht offiziell enthüllt, die gezeigte Silhouette lässt jedoch kaum Zweifel daran, dass es sich um Pikachu handeln dürfte. Auch der Teaser mit „0025“ ist eindeutig.

Die vollständige Enthüllung ist für den 21. Juli 2026 um 23:59 Uhr geplant. Bis dahin läuft auf der Steiff-Webseite ein entsprechender Countdown.

Handgefertigte Sammlerfigur in streng limitierter Auflage

Die Sammlerfigur wird 21 Zentimeter groß sein und erscheint in einer Auflage von lediglich 1.996 Exemplaren – eine Anspielung auf das ursprüngliche Erscheinungsjahr der Pokémon-Reihe. Laut Steiff richtet sich das Produkt ausdrücklich an Sammler und wird nicht als Spielzeug vermarktet.

Die UVP liegt bei 350 Euro. Die ersten 350 nummerierten Exemplare werden ab dem 24. Juli 2026 sowohl im Steiff-Onlineshop als auch in den eigenen Steiff-Filialen erhältlich sein. Weitere Figuren folgen ab dem 3. August 2026 bei ausgewählten Händlern.

Besonderes Exemplar mit der Nummer 0025 wird verlost

Für Sammler gibt es außerdem eine besondere Aktion im Steiff Shop München. Dort wird am 24. Juli die Figur mit der Seriennummer 0025 verlost – eine Anspielung auf Pikachus Pokédex-Nummer.

Wer teilnehmen möchte, muss sich zunächst bis zum 21. Juli per E-Mail bei Steiff registrieren. Anschließend werden 30 Personen ausgelost und zur Veranstaltung eingeladen. Vor Ort müssen die ausgewählten Teilnehmer zunächst eine reguläre Sammlerfigur erwerben. Erst danach nehmen sie an der Verlosung teil. Der Gewinner darf sein gekauftes Exemplar schließlich gegen die exklusive Figur mit der Nummer 0025 eintauschen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Interesse oder wittert ihr schon das nächste Drama um limitiertes Pokémon-Merchandise?

via bisafans, Bildmaterial: Steiff