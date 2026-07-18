Seltsame Proportionen: Nintendo zeigt erstmals die neuen Miis und Fans reagieren überrascht

Mit Nintendo Switch Sports Resort geht es am 22. Oktober zurück nach Wuhu Island. Seit der Ankündigung während der großen Nintendo Direct im Juni ist bereits bekannt, dass auch im neuen Ableger wieder Miis spielbar sein werden.

Die eigentlichen Stars bleiben zwar weiterhin die sogenannten „Sportsmates“, doch nun sorgt ausgerechnet das Design der klassischen Nintendo-Avatare für Gesprächsstoff. Ein japanisches Werbematerial zeigt nämlich erstmals den vollständigen Körper der Miis im neuen Spiel.

Große Köpfe, langer Körper?

Entdeckt wurde das Werbematerial von NutzerInnen im ResetEra-Forum. Das Bild wurde dort aber bereits gelöscht, konnte aber von Nintendo Connect gesichert werden. Genki hat auf Twitter sogar eine Version mit noch höherer Auflösung gefunden.

Darauf ist ein Mii direkt neben einem Sportsmate zu sehen – und genau dieser Vergleich fällt vielen Fans sofort ins Auge.

Während die Sportsmates mit realistischeren Proportionen gestaltet sind, behalten die Miis ihren typischen großen Kopf. In Kombination mit dem deutlich kompakteren Oberkörper und den langen Beinen wirkt das Design auf viele Fans etwas ungewohnt. In den sozialen Netzwerken reichen die Reaktionen von amüsiert bis überrascht. Andere freuen sich dagegen einfach darüber, dass die beliebten Miis überhaupt wieder mit von der Partie sind.

Bereits in Nintendo Switch Sports kehrten die Miis nach der Einführung der Sportsmates als alternative Spielfiguren zurück. Auch in Nintendo Switch Sports Resort übernehmen sie wieder diese Nebenrolle.

Zwölf Sportarten auf Wuhu Island

SpielerInnen können wahlweise mit einem Mii oder einem Sportsmate antreten und insgesamt zwölf Sportarten ausprobieren. Neben bekannten Disziplinen wie Tennis, Bowling, Golf, Basketball, Volleyball, Boxen, Bogenschießen und Tischtennis erwarten euch auch neue Aktivitäten wie Skateboarden, Wasserscooter, Propellerflugzeug und Daumenringen.

Nintendo Switch Sports Resort erscheint am 22. Oktober 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind bereits im Nintendo eShop möglich. Was ist eure Meinung zum „neuen“ Design der Miis?

via Nintendo Connect, Bildmaterial: Nintendo Switch Sports Resort, Nintendo