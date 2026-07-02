Ein unangekündigtes Nintendo-Spiel könnte in Brasilien durchgesickert sein

Seit der Veröffentlichung von Metroid Dread warten Fans auf Neuigkeiten zum nächsten 2D-Abenteuer von Samus. Nun sorgt ein möglicher „Leak“ für Aufsehen: Ein bislang unangekündigtes Metroid, das auf den Namen Metroid: Ravenous hören soll, soll in einer Datenbank des brasilianischen Justizministeriums aufgetaucht sein.
Eintrag verschwindet kurz darauf wieder
Das wurde das Spiel kurzzeitig im System der brasilianischen Altersfreigabe gelistet. Der Eintrag ist inzwischen zwar wieder entfernt worden, ein Screenshot konnte jedoch zuvor gesichert werden.
Konkrete Details zum Spiel gibt es nicht. Allerdings soll, wie der bekannte Insider Necrolipe, „Editor-in-Chief“ der Nintendo-Seite Universo Nintendo berichtet, Nintendo of America den brasilianischen Behörden einen 41-minütigen Gameplay-Ausschnitt zur Altersprüfung übermittelt haben. Als Produktionsjahr wird 2026 angegeben.
Necrolipe ist kein Unbekannter. Erst im Februar deutete er an, dass Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf die Switch zurückkommen würden, kurze Zeit später kam es dann auch genau so. Unterstützt wird das Gerücht von VGC-Chef Andy Robinson, der bei Twitter gar schreibt, er habe von „mehr als einem“ Spiel gehört.
Kommt die Enthüllung schon im September?
Sollte sich der Leak als echt herausstellen, könnte Metroid Ravenous das nächste große 2D-Abenteuer der Reihe für Nintendo Switch 2 werden. Da Metroid Dread bereits Ende 2021 erschien, wäre der Zeitraum für ein neues Projekt durchaus realistisch. Als wahrscheinlichster Entwickler gilt erneut MercurySteam, das bereits für Metroid: Samus Returns und Metroid Dread verantwortlich war.
Eine offizielle Ankündigung von Nintendo gibt es bislang allerdings nicht. Sollte Nintendo wie gewohnt im September eine neue Direct-Ausgabe veranstalten, könnte dort die Enthüllung erfolgen – derzeit bleibt das jedoch reine Spekulation. Hättet ihr Lust auf ein neues 2D-Metroid?
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios
5 Kommentare
Ich finde es durchaus bemerkenswert, dass man die Wiederbelebung der Metroid IP anscheinend wirklich ernst nimmt.
Dass so schnell da noch mehr kommt ist wohl was, womit kaum wer gerechnet hat. Ich könnte mir gar vorstellen, dass es noch für die Switch kommen könnte, um auch dort ins Weihnachtsgeschäft ziehen zu können. Da gibts es ja nix mehr sonst. Aber wer weiß? Mal abwarten was dran ist. Würde mich für die Metroid Fans freuen. Gleichzeitig würde es auch Hoffnungen schüren, dass Star Fox jetzt kein einmaliges Wiedersehen war und vielleicht ähnlich behandelt wird.
Allerdings muss sich das erstmal bestätigen. Solch Freigabe Einträge sind zwar immer recht glaubwürdig, aber ich warte auch immer noch auf meinen geprüften Humankind Port für Switch vergeblich...^^
Metroid Dread war sehr geil, aber vergleichsweise (im Nintendo-Kosmos) kein kommerzieller Hit. Um Metroid Prime 4 siehts noch schlechter aus, denk ich. Nintendo wird trotzdem weitermachen, weil Nintendo. Genauso, wie sie andere Serien jahrelang fallen lassen. Oder Xenoblade, eine monströse RPG-Serie mit immer längeren Entwicklungszeiten, einfach fleißig weiter finanzieren und neu auflegen, obwohl sich die Spiele auch vergleichsweise überschaubar verkaufen. Super. Weiter so.
Hatte es Nintendo damals nicht selber als kommerziellen Erfolg betitelt?^^ Ich meine da war was, dass man es positiv hervorhob... weiß es aber nicht mehr genau. Ist ja nun auch wieder paar Jährchen her^^
Ich musste nun wegen Dread mal nachschauen, Google spuckt da über 3 Millionen verkaufte Exemplare aus, was den Titel zum am besten verkauften Metroid gemacht hat. Natürlich ist das für eine First Party IP bei Nintendo immer noch etwas verhaltener, aber dennoch durchaus beachtlich (meiner Ansicht).
Metroid Prime 4 war maximal unglücklich und ich glaube, Nintendo kann den mit großer Wahrscheinlichkeit Misserfolg richtig einordnen. Das Spiel wurde zu früh angekündigt, wurde einmal komplett eingestampft, wechselte dann den Entwickler, befand sich wieder Jahre in der Entwicklung und wurde mit Gameplay-Mechaniken ausgestattet, die heutzutage als in die Jahre gekommen angesehen werden.
Aktuell spiele ich MP4 ja und es ist nicht schlecht, aber es fühlt sich auch furchtbar nach Filler an und dazu noch diese banalen NPC's, die dich vollquatschen und diese triste Semi Open-World. Hätte man das Spiel nur auf das beschränkt, was Metroid immer ausgemacht hat, könnte es wohl einer der besten Ableger der gesamten Reihe sein.
Dazwischen kam ja auch noch das Metroid Prime Remaster, was enorm gut angekommen ist. Das war alles zu einer Zeit, wo die IP einen echten Aufwind hatte. Das Gerücht, dass MercurySteam an einem neuen 2.5D Ableger arbeitet, ist vermutlich schon 2 Jahre alt. Kombiniert man das mit der goldenen Nintendo-Regel, dass man auf fertige Spiele sitzt, würde es mich nicht wundern, wenn das Spiel unlängst auch schon fertig ist.
Irgendein weiteres Metroid soll sich wohl ebenfalls noch in der Entwicklung befinden, zumindest hatte ich das bei Spawn Wave so aufgeschnappt. Ich glaube, Nintendo wird sich erstmal vor 3D-Metroid-Adventures hüten und weiter 2D-Metroidvania in Auftrag geben.
Und bevor es hier wieder einen massiven Rant über die Emmis bei Dread gibt: Ich bezweifle, dass es so etwas nochmal geben wird (auch wenn ich da jetzt wirklich kein Problem mit hatte)^^
Aber vielleicht genau deswegen, weil alle so darüber meckern, möchte Nintendo sie wieder für's "Balancing" drin haben, genau so, wie die zerbrechlichen Waffen bei Tears of the Kingdom
Ich fand die Emmis echt gut in Dread. Die hatten Gameplay-Impact. Mochte das.