Ein unangekündigtes Nintendo-Spiel könnte in Brasilien durchgesickert sein

Seit der Veröffentlichung von Metroid Dread warten Fans auf Neuigkeiten zum nächsten 2D-Abenteuer von Samus. Nun sorgt ein möglicher „Leak“ für Aufsehen: Ein bislang unangekündigtes Metroid, das auf den Namen Metroid: Ravenous hören soll, soll in einer Datenbank des brasilianischen Justizministeriums aufgetaucht sein.

Eintrag verschwindet kurz darauf wieder

Das wurde das Spiel kurzzeitig im System der brasilianischen Altersfreigabe gelistet. Der Eintrag ist inzwischen zwar wieder entfernt worden, ein Screenshot konnte jedoch zuvor gesichert werden.

Konkrete Details zum Spiel gibt es nicht. Allerdings soll, wie der bekannte Insider Necrolipe, „Editor-in-Chief“ der Nintendo-Seite Universo Nintendo berichtet, Nintendo of America den brasilianischen Behörden einen 41-minütigen Gameplay-Ausschnitt zur Altersprüfung übermittelt haben. Als Produktionsjahr wird 2026 angegeben.

Necrolipe ist kein Unbekannter. Erst im Februar deutete er an, dass Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf die Switch zurückkommen würden, kurze Zeit später kam es dann auch genau so. Unterstützt wird das Gerücht von VGC-Chef Andy Robinson, der bei Twitter gar schreibt, er habe von „mehr als einem“ Spiel gehört.

Kommt die Enthüllung schon im September?

Sollte sich der Leak als echt herausstellen, könnte Metroid Ravenous das nächste große 2D-Abenteuer der Reihe für Nintendo Switch 2 werden. Da Metroid Dread bereits Ende 2021 erschien, wäre der Zeitraum für ein neues Projekt durchaus realistisch. Als wahrscheinlichster Entwickler gilt erneut MercurySteam, das bereits für Metroid: Samus Returns und Metroid Dread verantwortlich war.

Eine offizielle Ankündigung von Nintendo gibt es bislang allerdings nicht. Sollte Nintendo wie gewohnt im September eine neue Direct-Ausgabe veranstalten, könnte dort die Enthüllung erfolgen – derzeit bleibt das jedoch reine Spekulation. Hättet ihr Lust auf ein neues 2D-Metroid?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios